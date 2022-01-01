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3 عمليات إطلاق نار في جنين وبيت لحم

الإثنين 04 أبريل 2022 11:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
3 عمليات إطلاق نار في جنين وبيت لحم



جنين/بيت لحم/سما/

أطلق مقاومون فلسطينيون، مساء اليوم الإثنين، النار صوب قوات من جيش الاحتلال في جنين وبيت لحم.


وذكرت مصادر محلية، إن قوة لجيش الاحتلال تعرضت لإطلاق نار قرب بلدة فقوعة شرق جنين.

وأضافت أن قوات الاحتلال أصابت شابا بالرصاص الحي، حيث وصفت إصابته بالمتوسطة إلى خطيرة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في جنين.

وأشارت، إلى أن فلسطينيين أطلقوا النار في حادثتين منفصلتين، تجاه مستوطنة "إفرات" المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب بيت لحم.

واندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، ألقى خلالها الشبان الزجاجات الحارقة صوب قوات الاحتلال.

#جنين #بيت لحم

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