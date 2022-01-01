  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

قناة عبرية: اتفاق "استثنائي" بين بينيت ولابيد بشأن الملف الايراني

الإثنين 04 أبريل 2022 11:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: اتفاق "استثنائي" بين بينيت ولابيد بشأن الملف الايراني



القدس المحتلة/سما/

عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، اتفاقا مع وزير الخارجية ورئيس الحكومة البديل، يائير لبيد، ينص على إدراج الملف النووي الإيراني ضمن صلاحيات بينيت في حال تنفيذ اتفاق التناوب على منصب رئيس الحكومة، وفقا للاتفاق الائتلافي.

جاء ذلك بحسب ما كشفت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الإثنين. وأفاد التقرير بأنه في حال تنفيذ اتفاق التناوب سيتم إسناد الملف المتعلق بالمواجهة الإسرائيلية للمشروع النووي الإيراني، إلى بينيت، الذي من المقرر أن يتولى منصب وزير الداخلية.

وذكرت القناة أن الاتفاق بين بينيت ولبيد في هذا الشأن يعتبر "قرارا استثنائيا"، إذ أن القضايا المتعلقة بإيران كانت دائما منوطة بقرار رئيس الحكومة؛ غير أن القرار بين الاثنين يخرج المسألة الإيرانية من سلطة رئيس الحكومة المطلقة بحيث يتم إسنادها إلى بينيت حتى بعد انتقاله إلى وزارة الداخلية.

وبحسب التقرير، فإن للاتفاق بين لبيد وبينيت أبعادا سياسية؛ وذكرت القناة أنه: "منذ تشكيل الحكومة، تساءل الكثيرون عما إذا كان من المنطقي أنه بعد عامين من توليه المنصب السياسي الأرفع في إسرائيل، سيكون بينيت راضيا عن منصب وزير الداخلية المسؤول عن الضرائب العقارية وحدود السلطات المحلية وسجل السكان". وأضافت أنه "من شأن الاتفاق الجديد مع لبيد، الذي سيكلف بينيت بالشأن الإيراني، سيعالج هذه المعضلة".

ورغم كل ذلك، أفاد التقرير بأن "معظم أعضاء الائتلاف الحكومي يقدرون أن اتفاق التناوب بين بينيت ولبيد لن يتم تنفيذه، وأن هذا لن يحدث بالضرورة بسبب تعنت بينيت، الذي ليس لديه ما ينتظره خارج الائتلاف" في ظل تراجعه في استطلاعات الرأي ولن يحصل سوى على 6 مقاعد في الكنيست.

ولفت إلى التوترات بين بينيت ووزير الأمن، بيني غانتس، و"التكهنات" المحيطة بوزيرة الداخلية الحالية، أييليت شاكيد، وقال إن هذه المسائل المعلقة تؤكد أن "هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى إسقاط الحكومة أو عدم تنفيذ اتفاق التناوب".

وطبقا لاتفاق التناوب الموقع أواخر أيار/ مايو 202

#الملف الايراني #بينيت #لابيد

الأكثر قراءة اليوم

لهذا السبب .. أزمة بين السلطة وإدارة بايدن وخيبة أمل فلسطينية

يديعوت: السلطة الفلسطينية أرسلت رسالة سرية إلى تل أبيب مؤخراً

نقابة مُربي الدواجن بغزة حول ارتفاع اسعار الدجاج : سيصل الى هذا السعر ..

المالية تعلن موعد صرف رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة ونسبتها..

هآرتس: حماس تحاول منع التصعيد من غزة وهذه الدول تشجع على الهدوء ..

تقدير إسرائيلي يستبعد المعارك البرية خوفا من هذا السبب..

إيران تذكر إسرائيل بـ"كلمة واحدة"

الأخبار الرئيسية

fd.

موقع عبري: خلافات أمنية ومخاوف بشأن قضية تسليم جثث منفذي العمليات الأخيرة لذويهم

هآرتس: تهويد القدس يجري على قدم وساق

غانتس يهدد غزة..

معروف: طرح 16 ألف دجاجة و 120 طن من الحبش الطازج في الأسواق ..وهذا سعر الكيلو لكل منها

كوخافي: أحبطنا 10 عمليات مؤكدة في الأسبوعين الماضيين

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم