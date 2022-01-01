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الاحتلال يعتقل شابين من مخيم نور شمس

الإثنين 04 أبريل 2022 09:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل شابين من مخيم نور شمس



طولكرم/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، شابين من مخيم نور شمس، شرق مدينة طولكرم.

وقال مدير مكتب نادي الأسير في طولكرم إبراهيم النمر لـ"وفا"، إن جنود الاحتلال المتواجدين على حاجز عناب شرق طولكرم أوقفوا المركبة التي يستقلها الشاب عاصم حفظي أبو لبدة (22 عاما)، واعتقلوه واحتجزوا والدته أثناء عودتهما من مستشفى في نابلس بعد إجرائها قسطرة قلبية، كما اعتقلوا الشاب حمودة أبو زنط الذي كان برفقتهما.

يشار إلى أن عاصم أبو لبدة هو شقيق الشهيد سيف أبو لبدة الذي اغتالته قوة خاصة إسرائيلية قرب بلدة عرابة في جنين، مع شابين آخرين، فجر السبت الماضي.

#الاحتلال #طولكرم #مخيم نور شمس

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