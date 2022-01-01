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الاحتلال يُسرّع بناء جدار فاصل شرق أم الفحم حتى القدس

الإثنين 04 أبريل 2022 09:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يُسرّع بناء جدار فاصل شرق أم الفحم حتى القدس



القدس المحتلة/سما/

وافق رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي على الإسراع في بناء جدار فصل عنصري جديد في منطقة سالم شرق أم الفحم بالداخل المحتل حتى حدود مدينة القدس.

وحسب إذاعة الاحتلال، فإن الجدار سيكون إسمنتيًا، ومشابه لما تم تشييده في الضفة الغربية.

ويعتبر جدار الفصل الذي بدأ بقرية سالم شمال الضفة الغربية أول مقطع بني في المرحلة الأولى من هذا المشروع التهويدي.


ويصل الجدار الى مدينة حتى كفر قاسم جنوب قلقيلية، وقد شمل هذا المقطع مدينة أم الفحم داخل فلسطين المحتلة، كما وصل إلى مستعمرة الكانا شرقي كفر قاسم.

 وأقيم الجدار أيضاً بين قريتي باقة الشرقية وباقة الغربية، وبلغ طول هذا المقطع حوالي 128كلم.

وسيؤدي الجدار إلى إلحاق الضرر بعدد من سكان مناطق فلسطين المحتلة عام 1948 الواقعة غرب ما يسمى الخط "الأخضر" الوهمي، المتاخمة للسور العنصري، في قرى المثلث ومدينة أم الفحم وغيرها.

#الاحتلال #أم الفحم

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