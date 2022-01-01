الداخل المحتل: إصابة مُسن في حادث عمل وشاب في حادث دهس

حيفا/طفرة/سما/

أصيب شخص، في الستينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه لحادث عمل في مدينة حيفا، اليوم الإثنين.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 15:36، حول سقوط عامل من علو خلال أعمال ترميم في حيفا، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية له إذ عانى جروحا خطيرة في منطقة الرأس".

وذكر أحد المضمدين أن "العامل كان فاقدا للوعي وعانى جروحا بالغة الخطورة في منطقة الرأس بعد سقوطه من علو 4 أمتار، وعلى الفور قمنا بتقديم العلاجات الأولية له في المكان".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" لاستكمال العلاج وهو فاقد للوعي وموصول بجهاز التنفس الاصطناعي.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

و أصيب شاب، في العشرينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث دهس على مفرق مدينة طمرة، اليوم الإثنين.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 16:08 حول تعرض عابر سبيل للدهس من قبل سيارة على شارع 70 بمحاذاة مفرق طمرة، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لشاب عانى جروحا خطيرة في منطقة الرأس".

وذكرت المضمدة أمينة محسن أن "المصاب كان ملقى على الشارع بعد تعرضه للدهس، وعلى الفور قدمنا له العلاجات الأولية في المكان".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في حيثيات الحادث.