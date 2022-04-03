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كل ما تريد معرفته عن تورم اللسان

الأحد 03 أبريل 2022 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
كل ما تريد معرفته عن تورم اللسان



وكالات / سما /

اللسان يعد من عناصر جسم الإنسان المسئولة عن الأكل والتحدث، وهو في الأساس عضلة حيوية متعددة الاستخدامات، وقد يصاب بعض الأشخاص بمشكلة تورم اللسان، ووفقا لسلسة س وج التي يقدمها اليوم السابع لقرائه نتعرف على أسباب وأعراض وعلاج مشكلة تورم اللسان، وذلك وفقا لموقع "HEALHLINE".

ما هي أسباب الإصابة بتورم اللسان؟ 

- قد يتعرض البعض لتورم اللسان نتيجة لرد فعل تحسسي اتجاه شيء معين، كمعجون الأسنان  أو غسول الفم.

- قد يكون علامة على حدوث اضطرابات في الجهاز المناعي بالجسم، ويصاحب تورم اللسان بسبب اضطرابات الجهاز المناعي جفاف الفم.

- قد يكون عرضا بسبب التعرض للصدمات أو الحروق.

- قد يكون تورم اللسان علامة على نقص عنصر الحديد أو فيتامين ب12.

- قد يكون علامة على الإصابة بعدوى الخميرة في الفم.

- في بعض الأحيان عند تناول أحد الأطعمة أو المشروبات تزداد فرص تهيج اللسان والإصابة بتورم.

ما هي أعراض الإصابة بتورم اللسان؟

- حدوث تغير في لون اللسان.

- يواجه الشخص المصاب بصعوبة ببلع الطعام أو المشوربات.

- الشعور بألم شديد أثناء مضغ الطعام.

- عدم القدرة على الكلام والحديث.

كيف يتم تشخيص تورم اللسان؟

عن طريق فحص الطبيب للسان، ويطلب بعض الفحوصات أي التحاليل الدم التي تساهم بشكل كبير في سهولة التشخيص، في بعض الأحيان يضطر الطبيب لأخذ عينة من اللسان لمعرفة هذه الخلايا.

ما هي طرق علاج تورم اللسان؟

يعتمد العلاج على تقليل الالتهاب الموجود في اللسان عن طريق أخذ مضادات للالتهاب، وأيضا التخلص والقضاء علي الالم عن طريق المسكنات، مع أخذ مضادات حيوية وفطريات وميكروبات، والتوقف عن التدخين، واتباع نظام غذائي يساعد في رفع الجهاز المناعي.

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