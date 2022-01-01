حقيقة مقتل بكاري جاساما حكم مباراة الجزائر والكاميرون

وكالات / سما /

كشف الاتحاد الجامبي لكرة القدم، حقيقة مقتل الحكم بكاري جاسما، بعد إدارته لمباراة الجزائر والكاميرون، والتي انتهت بفوز الأخير وتأهله إلى مونديال قطر 2022.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى مقتل الحكم الجامبي في باريس بعد مباراة الجزائر والكاميرون.

وأوضح الاتحاد الجامبي أن مقتل الحكم بكاري جاسما شائعة ولا تمت للواقع بصلة.

وأشار إلى أن الحكم موجود الآن في جامبيا ويمارس حياته الطبيعية دون وجود خطر عليه.

ويعد بكاري جاساما من أشهر الحكام في قارة إفريقيا ودائماً ما يشارك في البطولات الأفريقية الكبرى.