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حقيقة مقتل بكاري جاساما حكم مباراة الجزائر والكاميرون

الأحد 03 أبريل 2022 12:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
حقيقة مقتل بكاري جاساما حكم مباراة الجزائر والكاميرون



وكالات / سما /

كشف الاتحاد الجامبي لكرة القدم، حقيقة مقتل الحكم بكاري جاسما، بعد إدارته لمباراة الجزائر والكاميرون، والتي انتهت بفوز الأخير وتأهله إلى مونديال قطر 2022.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى مقتل الحكم الجامبي في باريس بعد مباراة الجزائر والكاميرون.

وأوضح الاتحاد الجامبي أن مقتل الحكم بكاري جاسما شائعة ولا تمت للواقع بصلة.

وأشار إلى أن الحكم  موجود الآن في جامبيا ويمارس حياته الطبيعية دون وجود خطر عليه.

ويعد بكاري جاساما من أشهر الحكام في قارة إفريقيا ودائماً ما يشارك في البطولات الأفريقية الكبرى.

#بكاري جاسما

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