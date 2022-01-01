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يديعوت : تسرب غاز الأمونيا من أحد المصانع قرب ديمونا

السبت 02 أبريل 2022 08:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت : تسرب غاز الأمونيا من أحد المصانع قرب ديمونا



القدس المحتلة/سما/

شهدت إسرائيل، مساء الجمعة، تسرب غاز الأمونيا السام من أحد المصانع قرب مدينة ديمونا.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي وصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن مادة الأمونيا تسربت من أحد المصانع في المنطقة الصناعية "ميشور روتيم" قرب ديمونا الواقعة في صحراء النقب، 36 كم جنوب مدينة بئر السبع.

وأشارت المصادر إلى أنه تم إغلاق مفرق "تسافيت" الذي يربط طرق رئيسية في النقب أمام حركة المرور في جميع الاتجاهات، بسبب الخوف من أن تحمل الرياح الأمونيا.

في غضون ذلك، لم يتم إصدار إرشادات أخرى للجمهور، وفق "يديعوت أحرونوت".

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