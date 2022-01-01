  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

غانتس يوجه رسالة للفلسطينيين..

الجمعة 01 أبريل 2022 06:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يوجه رسالة للفلسطينيين..



القدس المحتلة/سما/

دعا وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الجمعة الفلسطينيين الى التهدئة خلال شهر رمضان .

وقال غانتس في تصريحات له  اليوم "بمناسبة شهر رمضان، أتمنى للفلسطينيين رمضان كريم، لكني أدعوهم للعمل من أجل التهدئة، بهذه الطريقة فقط سنتمكن من السماح (للعمال الفلسطينيين) بدخول "إسرائيل" وخطوات أخرى مخططة".

وتابع غانتس إن الجيش الاسرائيلي سيواصل سياسة الاعتقالات وسيفعل كل ما يلزم من أجل منع تنفيذ هجمات ضد الإسرائيليين.

  جاء ذلك في تصريحات متلفزة أدلى بها غانتس في ختام جولة لقوات الجيش الإسرائيلي المنشترة في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت به قناة "كان" الرسمية.  

وقال غانتس: "أنهي الآن جولة لفرقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، التي تم تعزيزها بألفي جندي ومقاتل في عمق المنطقة وأيضا على خط التماس".

وتابع: "سوف نواصل الاعتقالات والعمليات العسكرية سواء الدفاعية أو الهجومية من أجل وضع أيدينا على أولئك الذين يسعون لإيذاء مواطني "إسرائيل" في كل مكان وفي أي وقت".   وتخشى دولة الاحتلال من تدهور الأوضاع الأمنية في القدس خلال شهر رمضان الذي يتخلله عيد الفصح اليهودي (15-22 أبريل/ نيسان) وسط تخطيط جماعات استيطانية لتنفيذ اقتحامات جماعية للمسجد الأقصى.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، خلال مواجهات وسط مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية.

  وخلال الأيام الأخيرة الماضية، أرسل الجيش الإسرائيلي 10 كتائب إضافية كتعزيزات لقواته المنتشرة في الضفة الغربية، في محاولة لمواجهة موجة من العمليات المسلحة داخل الكيان أسفرت عن مقتل 11 شخصا خلال أسبوع.

#غانتس #الضفة غزة رمضان #اسرائيل رمضان #اسرائيل تهدئة غزة

الأكثر قراءة اليوم

وزارة المالية ترفع اسعار المحروقات في فلسطين

3 دول آسيوية تُعلن موعد بدء شهر رمضان المبارك

أسعار صرف العملات

صحيفة عبرية لقادة "إسرائيل" بعد "بني براك": لا تصدقوا محمود عباس

هل تاجرت تركيا بدماء خاشقجي؟ ماذا يعني إعلان نيّتها إحالة مُحاكمة قتلته للسعوديّة؟

صورة : المالية بغزة تعلن أسعار المحروقات لشهر أبريل

روسيا تعلق على "الضربة الأوكرانية".. وتواصل الانسحاب من كييف

الأخبار الرئيسية

السعودية: يوم غدٍ السبت أول أيام شهر رمضان المبارك

fkd

لقطات جديدة من عملية "بني براك" تظهر استشهاد المنفذ

فيديو: شهيد برصاص الاحتلال في الخليل

صحيفة عبرية لقادة "إسرائيل" بعد "بني براك": لا تصدقوا محمود عباس

هكذا تسببت العمليات الأخيرة في قطع مخططات بينيت ..

الاتصالات الفلسطينية