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إجراءات إسرائيلية استثنائية جديدة لمواجهة العمليات

الجمعة 01 أبريل 2022 09:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إجراءات إسرائيلية استثنائية جديدة لمواجهة العمليات



القدس المحتلة / سما /

وقع وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، صباح اليوم الجمعة، على أمر استثنائي لاستدعاء 300 جندي من قوة ما يسمى “حرس الحدود” بهدف الخدمة على أساس تطوعي.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن هذا الأمر جاء بهدف تعزيز القوات الإسرائيلية في الميدان كجزء من عملية “كاسر الأمواج” التي أعلن عنها أمس لاستعادة الهدوء والأمن عقب العمليات الأخيرة.

وأشارت إلى أن القرار اتخذ بناءً على طلب من الشرطة الإسرائيلية، وسيكون الأمر الاستثنائي ساري المفعول لمدة شهر واحد فقط.

وكانت قناة 12 العبرية ذكرت الليلة الماضية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ووزير الأمن الداخلي عومير بارليف، ومدير الشرطة كوبي شبتاي، اتفقوا على تمويل إضافي للشرطة بمبلغ 181 مليون شيكل سيتم تحويل 111 منها حاليًا، و70 آخرى بحلول شهر أغسطس/ آب.

وستستخدم الميزانية الجديدة لإنشاء “لواء حرس حدود” جديد يعمل كقوة احتياط، وتجنيد 200 جندي بشكل دائم، وشراء 6500 سترة واقية، و4 آلاف خوذة، و40 دراجة نارية، وتجهيز 10 سرايا حدودية.

القدس

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