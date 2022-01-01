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جت: مصرع شاب في انفجار عبوة ناسفة

الجمعة 01 أبريل 2022 08:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جت: مصرع شاب في انفجار عبوة ناسفة



القدس المحتلة / سما /

لقي الشاب أمير سعيد بيادسة، في العشرينيات من عمره، من جت المثلث مصرعه متأثرا بجروحه الحرجة إثر انفجار عبوة ناسفة في مدينة باقة الغربية، مساء الخميس.

وحسب المعلومات الواردة، فإنه جرى العثور على الشاب ملقى بجانب الشارع قرب جت المثلث، إذ عانى جروحا خطيرة إثر انفجار عبوة ناسفة أسفرت عن بتر يده.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن الطواقم الطبية عالجت الشاب بعد وصوله بسيارة خاصة، ولم يكن أمامها سوى إقرار وفاته متأثرا بجروحه الخطيرة.

وحسب ما جاء في المعلومات الأولية، وفقا لـ"نجمة داود الحمراء"، فإن الشاب تعرض على ما يبدو لحادث طرق، غير أنه تبيّن لاحقا أنه أصيب بانفجار عبوة ناسفة.

وجاء في بيان أولي للشرطة، أنها باشرت التحقيق في شبهات جريمة قتل، وجاء على لسانها لاحقا أن الشاب لقي مصرعه بانفجار عبوة ناسفة ولم يتعرض لإطلاق نار.

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