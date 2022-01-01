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وزارة المالية ترفع اسعار المحروقات في فلسطين

الخميس 31 مارس 2022 09:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة المالية ترفع اسعار المحروقات في فلسطين



رام الله / سما /

 قررت الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية رفع أسعار الوقود لشهر نيسان برفع أسعار البنزين بمقدار 26 أغورة والسولار والكاز بمقدار 34 أغورة، وتثبيت سعر الغاز كما هو الشهر الماضي.

وقالت وزارة المالية أنه وفقا للتسعيرة الجديدة يصبح سعر لتر البنزين 95 أوكتان 6.59 شيقل، وبنزين 98 أوكتان 7.46 شيقل، والسولار والكاز 5.99 شيقل لكل منهما.

وثبتت الوزارة أسعار الغاز عن نفس مستواها خلال الشهرين الماضيين عند 14 شيقلا لأسطوانة الغاز سعة 2.5 كيلوغرام، و28 شيقلا للأسطوانة سعة 5 كيلوغرامات، و65 شيقلا للأسطوانة سعة 12 كيلوغراما، و260 شيقلا للأسطوانة سعة 48 كيلوغراما، و2.82 شيقل لكل لتر و4.96 شيقل لكل كيلوغرام تشمل التوصيل للعمارات والمؤسسات، وذلك رغم الارتفاع الكبير في أسعار الغاز عالميًا.

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