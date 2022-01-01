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فيديو: أول رد رسمي من بايدن على تصريح عزل بوتين من السلطة

الإثنين 28 مارس 2022 11:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: أول رد رسمي من بايدن على تصريح عزل بوتين من السلطة



واشنطن/سما/

 قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، إن تصريحاته التي أدلى بها في العاصمة البولندية وارسو عن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجب ألا يبقى في السلطة تعكس غضبه الأخلاقي وليس تغيرا في سياسة الإدارة الأمريكية حيال موسكو.

وتابع قائلا “لم أكن وقتها ولا الآن أمهد لتغيير في السياسة. كنت أعبر عن غضب أخلاقي شعرت به ولا أعتذر عن ذلك”، مشيرا إلى أنه كان قد انتهى لتوه قبل التصريح من زيارة أسر شردها الغزو الروسي.

وأضاف بايدن أنه “لا يسحب أيا من كلامه” بإيضاحه لقصده من التصريح. ولدى سؤاله عما إذا كانت تصريحاته ستتسبب في رد فعل سلبي من بوتين قال بايدن “لا أهتم بما يظن. سيفعل ما سيفعله بغض النظر”.

 

 

#بايدن #بوتين

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