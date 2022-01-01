القائمة الكاملة للمتوجين بجوائز الأوسكار

وكالات / سما /

فاز "كودا"، الفيلم ذو الميزانية المتواضعة عن الحياة المعقدة لزوجين من الصم وابنتها السليمة السمع، بجائزة أوسكار لأفضل فيلم روائي طويل، أبرز جوائز المسابقة، في نتيجة خالفت التكهنات المتداولة منذ أشهر وسددت ضربة لأعمال كبيرة منافسة.

وجعل فوز هذا العمل المقتبس من الفيلم الفرنسي "La Famille Belier"، "آبل تي في +" أول منصة للبث تفوز بالمكافأة الأبرز ضمن جوائز الأوسكار لأفضل فيلم روائي طويل.

ونالت مخرجة العمل شان هيدر جائزة أوسكار أفضل سيناريو مقتبس، فيما حصل الممثل تروي كوتسور الأصم منذ الولادة على أوسكار أفضل ممثل في دور مساعد.

وفاز نجم هوليوود ويل سميث بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم "كينغ ريتشارد"، حيث يؤدي شخصية والد ومدرب بطلتي التنس سيرينا وفينوس وليامز.

وتوجه الممثل باكيا بـ"الاعتذار للأكاديمية" (الجهة القائمة على جوائز الأوسكار)، وذلك بعدما أثار ذهولا لدى الحاضرين في القاعة إثر اعتلائه المسرح في حالة استياء لتوجيه صفعة لمقدم الحفل كريس روك، بعيد إطلاق الأخير دعابة بشأن الرأس الحليق لزوجته جادا بينكت سميث المصابة بمرض يؤدي إلى تساقط الشعر بكثافة.

وقال: "الحب يجعلكم تقومون بأمور مجنونة".

كما فازت الأميركية جيسيكا تشاستين بجائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دورها في "ذي أيز أوف تامي فاي"، الذي جسدت فيه شخصية مبشرة تلفزيونية.

وكانت الممثلة التي بلغت أخيرا عامها الـ45، رُشحت مرتين سابقا لجائزة أوسكار من دون أن يحالفها الحظ، بداية من دورها في "ذي هلب"، ثم عن أدائها في "زيرو دارك ثيرتي".

ونجحت أخيرا في الفوز بالجائزة بعد منافسة محتدمة مع 4 نجمات سينمائيات هن بينيلوبي كروس ("مادريس باراليلاس") وكريستن ستيوارت ("سبنسر") ونيكول كيدمان ("بيينغ ذي ريكاردوس") وأوليفيا كولمان ("ذي لوست دوتر").

وفازت جين كامبيون بجائزة أفضل مخرج عن فيلم "ذا باور أوف ذا دوج" أو "قوة الكلب"، لتصبح بذلك ثالث امرأة تفوز بالجائزة على مدار تاريخها البالغ 9 عقود.

كما فاز فيلم "سامر أوف سول" أو "صيف الروح" لموسيقي الهيب هوب أمير "كويستلوف" تومسون، الذي يدور حول حفل لافت لكنه منسي في هارلم بنيويورك سنة 1969 سُمي "بلاك وودستوك"، بجائزة أفضل فيلم وثائقي.

وفيما يلي قائمة الفائزين في الفئات الرئيسية:

-أفضل فيلم: "كودا".

- أفضل ممثل: ويل سميث عن دوره في فيلم (كينغ ريتشارد) "الملك ريتشارد".

- أفضل ممثلة: جيسيكا تشستين عن دورها في فيلم (ذا آيز أوف تامي فاي) "عيون تامي فاي".

- أفضل مخرج: المخرجة جين كامبيون عن فيلم (ذا باور أوف ذا دوج) "قوة الكلب".

- أفضل ممثل مساعد: تروي كوتسور عن دوره في فيلم "كودا".

- أفصل ممثلة مساعدة: آريانا ديبوز عن دورها في فيلم (ذا وست سايد ستوري) "قصة الحي الغربي".

- أفضل سيناريو عن قصة أصلية: "بلفاست".

- أفضل سيناريو عن قصة مقتبسة: "كودا".

- أفضل فيلم طويل بالرسوم المتحركة: "إنكانتو".

- أفضل فيلم وثائقي: "سمر أوف سول"، "صيف الروح"..

- أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية: (درايف ماي كار) "قودي سيارتي" من اليابان.