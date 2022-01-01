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هكذا نفذ الشهيدان "اغبارية" عملية اطلاق النار في الخضيرة ...

الأحد 27 مارس 2022 10:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
هكذا نفذ الشهيدان "اغبارية" عملية اطلاق النار في الخضيرة ...



القدس المحتلة/سما/

كشف وسائل اعلام اسرائيلية مساء اليوم الأحد تفاصيل جديدة حول عملية اطلاق النار التي نفذها الشهيدان خالد اغبارية وايمن اغبارية وهم من سكان مدينة أم الفحم وسط الدولة العبرية في مدينة الخضيرة بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

وقالت قناة كان العبرية "  أن المنفذين وصلا إلى مكان الحادث مسلح كل منهما بسلاح M16 ومسدس وقاما أولاً بقتل شرطي وشرطية وسمع ضباط الشرطة الذين اشتروا طعامًا من مطعم قريب طلقات الرصاص ووصلوا إلى مكان الحادث وقتلوا المنفذين".

وأضافت القناة "أثناء تبادل إطلاق النار أصيب أحد أفراد الشرطة الإسرائيلية بجروح طفيفة وآخر بجروح متوسطة.

#ايمن اغبارية #خالد اغبارية #ام الفحم #عملية الخضيرة

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