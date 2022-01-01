مسؤول كبير يوضح أهداف إسرائيل المرجوة من "قمة النقب"

القدس المحتلة / سما /

قال عضو الكنيست تسفي هاوزر من حزب (الأمل الجديد) إن إسرائيل تريد تحقيق الأهداف من القمة السياسية التاريخية في "إسرائيل"، والتي ستبدأ الليلة بقيادة وزير الخارجية يائير لبيد بمشاركة وزراء خارجية المغرب والإمارات والبحرين ومصر والولايات المتحدة.



وأضاف هاوزر وفق صحيفة "معاريف"، "أن هذه فرصة لتأسيس تحالف مع أصدقاء إسرائيل في مواجهة الأخطبوط الإيراني".



وتابع: "أطلق الحوثيون النار مرة أخرى على منشآت مدنية في السعودية يوم الجمعة، وهم يحاولون بكل الطرق تقويض الاستقرار الإقليمي".



وأوضح أنه يجب استغلال هذه القمة حتى تتمكن إسرائيل من أخذ زمام المبادرة في إعلان جميع أذرع إيران كـ "منظمات إرهابية".



ونوه هاوزر إلى أن هذه خطوة مهمة لإظهار موقف المنطقة تجاه الأمريكيين، والقتال مع الأمريكيين لإبقاء الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية.



ولفت إلى أن إسرائيل بحاجة للضغط من أجل إضافة الحوثيين إلى قائمة المنظمات الإرهابية.



واعتبر هاوزر أن نجاح قمة النقب يكون بتشكيل جبهة موحدة وتحالف مشترك، والحقيقة هي أن الأمريكيين أقل اهتمامًا بالمنطقة، ونحتاج إلى إظهار أن هذا الفراغ تم ملؤه بجبهة إقليمية موحدة.



وقال: "إسرائيل بحاجة لقيادة ومن الجيد أن يعقد هذا المؤتمر، نحن بحاجة إلى رفع رؤوسنا بقوة".