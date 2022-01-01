مقتل شاب بجريمة إطلاق نار بتل السبع

القدس المحتلة / سما /

قتل الشاب جلال عبد القادر أبو غليون (28 عاما)، متأثرا بجروحه الخطيرة في جريمة إطلاق نار ببلدة تل السبع في النقب، فجر اليوم الأحد.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح في بلدة تل السبع، وعلى الفور هرع طاقم طبي للمكان وقدم الإسعافات الأولية إلى شاب ونقلته على السرعة وهو بحالة خطيرة جدا إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، حيث أقر الطاقم الطبي وفاته لاحقا.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي وقعت جراء شجار بين مجوعتين، حيث تم خلال الشجار تبادل إطلاق النار، وخلال ذلك، أصيب شاب بجروح بالغة الخطورة توفي لاحقا على إثرها، بحسب ما أوردت الشرطة في بيان لها.