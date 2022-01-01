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سياسي إيطالي : يجب تسليح الفلسطينيين للدفاع عن أنفسهم كما يسلّحون أوكرانيا

السبت 26 مارس 2022 08:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سياسي إيطالي : يجب تسليح الفلسطينيين للدفاع عن أنفسهم كما يسلّحون أوكرانيا



روما/وكالات/

انتقد سياسي إيطالي ازدواجية المعايير التي تنتهجها الدول الغربية و"النفاق الدولي" في التعامل مع الأوكرانيين مقارنة بالشعوب المضطهدة.

وطالب السياسي الإيطالي وقائد الجناح الراديكالي في حركة "5 نجوم" أليساندرو دي باتيستا بتسليح الفلسطينيين لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي كما تفعل أوروبا تماما مع كييف.

وصرح "بأن أي شخص يقاتل له كل الحق في الدفاع عن نفسه"، مضيفا أنه "يجب أن يكون مسلحا حينما تكون حياته معرضة للخطر".

وابع قائلا: "يعيش الشعب الفلسطيني تحت نيران الاحتلال والفصل العنصري، وهذا ما تقوله منظمة العفو الدولية التي تتحدث كذلك عن انتهاكات حقوق الإنسان في روسيا".

وفيما قاطعه المذيع بالقول: "هؤلاء إخوة وأوروبيون" (يقصد أوكرانيا)، رد عليه السياسي الإيطالي بالقول: "إذن بناء على لون البشرة ترسل الأسلحة؟".

وفي خضم جدال مع المذيع الذي رد عليه مبررا سبب إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا لقربها من إيطاليا و"خطر تورطنا معهم"، فيما بدد دي باتيستا هذه الحجة بالرد: "ألم تكن ليبيا قريبة للغاية، وبالرغم من ذلك تعرضت للقصف؟".

#ايطاليا اوكرانيا #فلسطين اوكرانيا

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