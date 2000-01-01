حمد بن جاسم: 2000 مليار دولار طلبها بندر من سلطان لاسقاط النظام في سورية

وكالات

في اطار الحوارات التي يجريها رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق” حمد بن جاسم ال ثاني” مع صحيفة “القبس” الكويتية وتبث عبر اليوتيوب على شكل مقاطع قصيرة جدا ومجتزأة لأسباب غير معروفة، والتي اثارت جدلا في اكثر من ملف.

وفي اطار حديثه عن الحرب في سورية وفق مقطع قصير جدا نشرته قناة الصحيفة في يوتيوب، قال بن جاسم في معرض حديثه عن عملية اسقاط النظام في سورية التي بدأت عام 2011 ان غرف عمليات أنشأت وكان فيها مندوبين “سعودي قطري اردني تركي، والامريكان كانوا موجودين هناك”. وكان كل شيء يمر من خلال هذه اللجنة سواء كانت هنا او هنا حسب كلام حمد في إشارة الى غرفة عمليات “الموك” في الأردن وغرفة عمليات “الموم” في تركيا، وهذه الغرف كانت مهمتها اسقاط النظام في سورية تحت ستار ما عرف بالثورة السورية. ولم يذكر حمد مشاركة مندوب إسرائيلي في هذه اللجنة. والتي اكدت تقارير عدة قبل سنوات مشاركتهم في غرفتي العمليات في تركيا والأردن.



وأضاف حمد لذلك جاء في مرحلة من الحرب استلم فيها بندر بن سلطان الاستخبارات السعودية، وقد تم تسليمه ملف اسقاط النظام، وبدا يخطط لكيفية اسقاط النظام في سورية.

وكانت رغبة اسقاط النظام رغبة جميع هذه الدول. وقال حمد طلب بندر ميزانية ضخمة بحدود 2000 مليار دولار.

وكشف حمد انه بعد ان كانت قطر تتصدر الملف في الأشهر الأولى، اصبح الملف بيد بندر وبدا الخلاف بيننا على كيفية إدارة الموضوع وجاءت الميزانية الضخمة لتنفيذ المهمة.