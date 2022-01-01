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شركة إسرائيلية تبتكر جهازا يكشف ما وراء الجدران

الأربعاء 23 مارس 2022 01:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
شركة إسرائيلية تبتكر جهازا يكشف ما وراء الجدران



وكالات / سما /

كشفت شركة إسرائيلية، عن ابتكار جهاز استشعار، يمنح مستخدميه القدرة على الرؤية عبر الجدران واستشعار وجود جمادات أو كائنات حية خلفها، عن بعد 50 مترا.

وأوضح أمير بئيري، مدير عام ومؤسس شركة "كاميرو" الإسرائيلية، أن "الجهاز الحديث يمكن قوات الإنقاذ من العثور على أشخاص محاصرين تحت الأنقاض في مناطق منكوبة، أو في مبان تحترق، إضافة إلى استخدامه في مداهمات بوليسية ضد تجار مخدرات، وما إلى ذلك".

وتمت الإشارة إلى أن "النسخة الأقوى من هذا الجهاز المسماة بـ"XLR80"، بإمكانها تركيب صورة لما يجري خلف الجدران على بعد 100 متر، وتعطي تفاصيل مثل عدد الأشخاص في الغرفة وموقعهم فيها وملامح الغرفة أو المبنى الداخلية".

وأضاف بئيري: "الجهاز يمنح المستخدم صورة حقيقية وآنية لما يجري وراء الجدران، ما يشكل ميزة كبيرة في حوادث الخطف او احتجاز الرهائن.

وما ميز الجهاز الجديد هو كونه "متنقلا وقليل الوزن نسبيا"، لافتا إلى أن "الجهاز يعتمد على بث أمواج إلكترونية في ترددات مختلفة بتذبذبات سريعة جدا تعرف بالنانو ثانية، ثم التقاط أصداء هذه الأمواج على يد الجهاز الذي يركب منها الصورة بشكل آني".

 
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