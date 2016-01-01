الصانع يكشف سبب التنديد العربي في الداخل المحتل بعملية السبع ..

القدس المحتلة / سما /

قال القيادي في أوساط فلسطينيي الداخل المحتل طلب الصانع، وعضو الكنيست السابق، إن التنديد من قبل الأحزاب والقوائم واللجان والبلديات العربية في الداخل بعملية بئر السبع نابع من اعتباره “هجوم غير اعتيادي على غرار هجمات تنظيم داعش الإرهابي”.

واعتبر الصانع في تصريحات لإذاعة كان العبرية صباح اليوم، أن هذه الإدانات طبيعية لمثل هذا الهجوم.

وأضاف “الهجوم أدى لمقتل 4 يهود، لكن الجميع كانوا ضحايا للهجوم، إنه يخدم داعش الإسرائيلي الذي لا يريد عيش العرب في إسرائيل”.

وفي السياق، ذكرت القناة العبرية السابعة، أن هناك مخاوف حقيقية من سلسلة هجمات مماثلة تقع حتى داخل الخط الأخضر، وهناك خشية من عمليات دهس كتلك التي حدثت عام 2016، وهو نوع من الهجمات بحاجة للاستعداد لها.

ولفتت إلى أن جهاز الشاباك بدأ بجمع معلومات استخبارية عن “البدو” في النقب، مع التركيز على أشخاص تورطوا سابقًا بأحداث أمنية.

فيما زعم مسؤول أمني إسرائيلي أن الهجوم فيما يبدو جاء بتوجيهات من تنظيم داعش الإرهابي.

وخلال تقييم أمني الليلة الماضية، طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت من أجهزة أمنه البقاء في حالة يقظة تامة خوفًا من هجمات أخرى.

وأشارت القناة إلى أنه في هذه المرحلة لا توجد نية لعقد الحكومة الإسرائيلية أو الكابنيت لغجراء مزيد من المناقشات الأمنية.