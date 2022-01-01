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صحيفة إسرائيلية: بينيت بحث مع السيسي وبن زايد تغيير المواقف تجاه الأسد وعودة سوريا للجامعة العربية

الأربعاء 23 مارس 2022 08:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة إسرائيلية: بينيت بحث مع السيسي وبن زايد تغيير المواقف تجاه الأسد وعودة سوريا للجامعة العربية



القدس المحتلة / سما /

أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية بأن رئيس الوزراء نفتالي بينيت بحث في شرم الشيخ مع قادة مصر والإمارات إمكانية عودة سوريا إلى الجامعة العربية، وتداعيات ذلك على إسرائيل والمنطقة.

وقالت الصحيفة إن إسرائيل ترى أن الرئيس بشار الأسد "غير مؤهل كقائد شرعي" لسوريا، لكنها أضافت أن "مصلحة إسرائيل الأولى هي انسحاب القوات الإيرانية من سوريا... والعلاقة الممتازة بين إسرائيل والإمارات قد تؤدي إلى نشاط منسق حول هذه القضية".

وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت محادثات ثلاثية الاثنين في مصر مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر أن "اللقاء تناول التباحث بشأن تداعيات التطورات العالمية خاصة ما يتعلق بالطاقة، واستقرار الأسواق، والأمن الغذائي، فضلاً عن تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه آخر مستجدات عدد من القضايا الدولية والإقليمية".

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