يديعوت: بينيت يرتب لزيارة محتملة إلى كييف

القدس المحتلة/سما/

يجري مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اتصالات منذ عشرة أيام مع مكتب فولوديمير زيلينسكي لترتيب زيارة إلى العاصمة الأوكرانية كييف قريبا.



وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إنه "وحسب المعلومات التي حصلت عليها فإن ديوان بينيت طلب في نهاية الأسبوع الماضي من جهاز الأمن العام (الشاباك) وضع خطة أمنية لحراسة بينيت وتأمينه في حال توجه إلى كييف فعلا".



ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي إسرائيلي تأكيده أن مكتب زيلينسكي دعا بينيت للزيارة كجزء من جهود وساطة وقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا.



وقال المصدر: "بينيت لا يريد الذهاب فقط للحصول على فرصة لالتقاط الصور… سوف يذهب إذا كان يعتقد أن ذلك يمكن أن يساعد في تحريك الأطراف نحو إنهاء الحرب".



والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو يوم 5 مارس/ أذار في إطار جهود الوساطة التي يقوم بها.



وقال بينيت اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي: "في الأسابيع الأخيرة كان هناك بعض التقدم بين أوكرانيا وروسيا، لكن الفجوات في عدد من الموضوعات الأساسية كبيرة".



وأضاف بينيت بالقول إن "التقدم يتمثل في أن الروس لم يعودوا يحاولون عزل يلينسكي وتجريد أوكرانيا بالكامل من السلاح، بينما تراجع أوكرانيا عن محاولة الانضمام إلى الناتو".





وتابع بينيت: "إننا نحاول التوسط مع أصدقائنا في العالم، لكن ما زال الطريق طويلا"، مضيفا: "وضعنا إسرائيل بطريقة تسمح لنا بالاتصالات المستمرة مع كلا الجانبين والتي تتسم بالصدق والانفتاح ويمكن أن نحقق الإنجازات في الوساطة".



وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس.



وخلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس وأوكرانيون عدة جلسات للتفاوض بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.



وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.