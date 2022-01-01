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سنغافورة تعتزم فتح سفارة لها في "إسرائيل"

الإثنين 21 مارس 2022 05:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
سنغافورة تعتزم فتح سفارة لها في "إسرائيل"



القدس المحتلة/سما/

أعلن وزير خارجية سنغافورة، فيفيان بالاكريشنان، اليوم الاثنين، عزم بلاده فتح سفارة في "إسرائيل"، وفقًا لموقع "سروجيم" العبري.
 
وقال بالاكريشنان، عقب لقائه وزير خارجية إسرائيل، يائير لابيد، إن سنغافورة تعتزم فتح سفارة في "إسرائيل"، وذلك لأول مرة منذ إقامة العلاقات في 1965.
 
من جهته، رحب لابيد، بالقرار السنغافوري، قائلًا: "نرحب بقرار حكومة سنغافورة فتح سفارة في" إسرائيل" للمرة الأولى منذ إقامة العلاقات. وهذا دليل إضافي على العلاقات الطيبة والمميزة بين البلدين".
 
وفي نفس السياق: يقوم رئيس الحكومة الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بأول زيارة رسمية له إلى الهند مطلع أبريل/ نيسان، بدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
 
ويقول مكتب نفتالي بينيت: إن الهدف من الزيارة هو تعزيز وتقوية التحالف الاستراتيجي بين البلدين، وتوسيع العلاقات الثنائية. 

#اسرائيل #سنغافورة

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