طائرات إيرانية “انتحارية” كانت في طريقها للانفجار داخل “إسرائيل” .. هكذا تم احباطها ..

القدس المحتلة / سما /

أكدت مصادر إسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، أن الطائرات المسيرة التي أسقطتها القوات الأميركية في أجواء العراق قبيل منتصف الشهر الماضي، كانت في طريقها للانفجار داخل “إسرائيل”.

وبحسب المراسل العسكري لقناة ريشت كان العبرية، فإن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أكدت أن تلك الطائرات كانت “انتحارية” وتهدف للوصول إلى “إسرائيل” للانفجار داخلها.

وكانت القناة كشفت في السادس عشر من فبراير/ شباط الماضي، كشفت أن الجيش الأميركي أسقط في الرابع عشر من نفس الشهر، طائرتين إيرانيتين بدون طيار أطلقتا من العراق.

وبحسب القناة حينها، فإن هناك ترجيحات بإمكانية إطلاق الطائرتين من إيران، ودخلتا من هناك إلى العراق قبل أن يتم إسقاطهن.

"القدس"