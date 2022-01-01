انتهاء المهلة الروسية.. أوكرانيا تؤكد أن استسلام ماريوبول ليس واردا

وكالات

قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشتشوك، ليلة الأحد – الإثنين الفائتة، إنّ قوّات أوكرانيا لن "تلقي أسلحتها ولن تغادر مدينة ماريوبول" المحاصرة، وذلك ردًا منها على مهلة أعطتها روسيا في وقت سابق. وشددت في حديث لصحيفة "أوكراينسكايا برافدا"، أنّ "الحديث عن الاستسلام أو إلقاء السلاح غير وارد. لقد سبق أن أبلغنا الجانب الروسي بذلك".

وطالبت وزارة الدفاع الروسيّة أوكرانيا بـ"إلقاء أسلحتها"، و"بردّ مكتوب" على إنذارها هذا قبل الساعة الخامسة من صباح اليوم، الإثنين، من أجل حماية السكّان والبنية التحتيّة لمدينة ماريوبول. ووصفت فيريشتشوك المهلة الروسية بأنّها "تلاعب متعمّد واحتجاز رهائن حقيقي".

وقال مدير مركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع، ميخائيل ميزينتسيف، في إفادة وزّعتها وزارة الدفاع الروسيّة، إنه "نطلب من السلطات الرسميّة في كييف أن تكون عاقلة وأن تُلغي التعليمات المعطاة سابقا والتي ألزمت الناشطين بالتضحية بأنفسهم وبأن يُصبحوا ’شهداء ماريوبول’".

وأضاف "ألقوا أسلحتكم"، مؤكّدا أنّ هناك "كارثة إنسانيّة مروّعة تتكشّف. كلّ من يُلقون أسلحتهم لديهم ضمانة بأن يتمكّنوا من مغادرة ماريوبول بكلّ أمان". ووفقًا لميزينتسيف، اتّفقت روسيا وأوكرانيا على تأمين مسار يسمح لسكّان ماريوبول بالوصول إلى الأراضي التي تُسيطر عليها كييف، في 21 آذار/مارس.

وقال إنه "اعتبارا من الساعة 10 صباحًا بتوقيت موسكو، تفتح روسيا ممرّات إنسانيّة من ماريوبول نحو الشرق، وبالاتّفاق مع الجانب الأوكراني، نحو الغرب".

وأشارت وزارة الدفاع الروسيّة إلى أنّ "حافلات مريحة" تنتظر عند نقاط التفتيش لنقل اللاجئين إلى وجهات عدّة، لافتة إلى أنّ جميع من يصلون إلى روسيا سيحصلون على ثلاث وجبات ساخنة يوميًا ومساعدة طبّية على مدار الساعة.

واعتبرت أنّ نحو 60 ألفًا "من السكّان الذين تمّ إنقاذهم في ماريوبول" باتوا موجودين في روسيا و"يتحدّثون الآن صراحة عن كلّ الفظائع وجميع الجرائم الجماعيّة التي ارتكبتها" سلطات ماريوبول. وكانت وزارة الدفاع الروسيّة خاطبت في وقت سابق من المساء، السلطات في ماريوبول عبر تطبيق المراسلة تلغرام، قائلة "أنتم (أمام) خيار تاريخي. إمّا أن تكونوا مع شعبكم وإمّا أن تكونوا مع المجرمين".

وردّت فيريشتشوك على تلغرام، قائلة إنّ "المحتلّين يواصلون التصرّف مثل إرهابيّين". وأضافت "يقولون إنّهم يوافقون (على إنشاء) ممرّ إنساني، وفي الصباح يقصفون مكان الإجلاء. الحكومة تفعل كلّ ما في وسعها. الشيء الأهمّ بالنسبة إلينا هو إنقاذ حياة مواطنينا". ودعت إلى إعطاء الأولويّة لممرّ إنساني يسمح لنحو 350 ألف شخص ما زالوا عالقين في ماريوبول بالمغادرة.