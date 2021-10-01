بث مباشر.. ريال مدريد ضد برشلونة

مدريد/سما/

ينطلق الكلاسيكو مساء اليوم الأحد بين ريال مدريد وبرشلونة على أرض ملعب سانتياجو برنابيو، الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والقدس، والحادي عشر بتوقيت مكة المكرمة.

ريال مدريد سيفقد خدمات نجمة كريم بنزيما بسبب إصابة في الساق خلال مباراة مايوركا.

تشكيلة ريال مدريد في الكلاسيكو

التشكيلة المتوقعة لريال مدريد هي 433 بوجود كارفاخال وميليتاو ودافيد ألابا في خط الدفاع، بينما سيتواجد ناتشو في مركز الظهير الأيسر لتعويض غياب ميندي.

في الوسط سيكون كروس ومودريتش وكاسيميرو، وفي الجناح الأيمن قد يكون أسينسيو أو جوس، وجنيور سيكون في اليسار.

في قلب الهجوم قد يكون يوفيتش أو ماريانو دياز بديلاً عن بنزيما.

تشكيلة برشلونة في الكلاسيكو

برشلونة تشكيلته المتوقعة (433): تير شتيجن – ألفيس – بيكيه – أراوخو – ألبا – دي يونج – بوسكيتس – بيدري – ديمبلي – أوباميانج – توريس.

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