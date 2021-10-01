  1. الرئيسية
  2. الرياضة

بث مباشر.. ريال مدريد ضد برشلونة

الأحد 20 مارس 2022 10:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
بث مباشر.. ريال مدريد ضد برشلونة



مدريد/سما/

ينطلق الكلاسيكو مساء اليوم الأحد بين ريال مدريد وبرشلونة على أرض ملعب سانتياجو برنابيو، الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والقدس، والحادي عشر بتوقيت مكة المكرمة.

ريال مدريد سيفقد خدمات نجمة كريم بنزيما بسبب إصابة في الساق خلال مباراة مايوركا.

تشكيلة ريال مدريد في الكلاسيكو

 

التشكيلة المتوقعة لريال مدريد هي 433 بوجود كارفاخال وميليتاو ودافيد ألابا في خط الدفاع، بينما سيتواجد ناتشو في مركز الظهير الأيسر لتعويض غياب ميندي.

في الوسط سيكون كروس ومودريتش وكاسيميرو، وفي الجناح الأيمن قد يكون أسينسيو أو جوس، وجنيور سيكون في اليسار.

في قلب الهجوم قد يكون يوفيتش أو ماريانو دياز بديلاً عن بنزيما.

تشكيلة برشلونة في الكلاسيكو

برشلونة تشكيلته المتوقعة  (433): تير شتيجن – ألفيس – بيكيه – أراوخو – ألبا – دي يونج – بوسكيتس – بيدري – ديمبلي – أوباميانج – توريس.

لمشاهدة المباراة اضغط هنا

رابط بث بديل

#ريال مدريد #برشلونة #مباراة ريال مدريد وبرشلونة

الأكثر قراءة اليوم

حياة بوتين التي لا تعرفها.. يستيقظ ظهرا كل يوم ويشتهي لحم الضأن وتفاصيل أخرى تُنشر لأول مرة

أثناء تأديته لمهمة وطنية.. صورة: وفاة شاب بحادث سير وسط قطاع غزة

"الدعليس" يعلن موعد صرف رواتب موظفي غزة

هكذا تصرّف بوتين مع 1000 من موظفيه بينهم حرّاسه وطبّاخيه!

ضربة قوية للدولار الأمريكي..صحيفة: بايدن يتكبد خسائر فادحة بعد توتر العلاقات مع السعودية

أسعار صرف العملات

زيلينسكي مخاطباً الكنيست: لماذا لا تقدمون لنا السلاح ؟

الأخبار الرئيسية

الطيراوي يفتح النار على اشتية: طفح الكيل ..أنت لا تمثلني بالحكومة ولا تمثل فتح

بيبي

ضربة قوية للدولار الأمريكي..صحيفة: بايدن يتكبد خسائر فادحة بعد توتر العلاقات مع السعودية

زي

زيلينسكي مخاطباً الكنيست: لماذا لا تقدمون لنا السلاح ؟

يديعوت لبينيت: أليس "الأقرب" أن تتوسط بين الإسرائيليين والفلسطينيين ؟

شرطة

إصابة شرطيين إسرائيليين بعملية طعن في القدس وانسحاب المنفذ (فيديو)

الاتصالات الفلسطينية