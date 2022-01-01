للمرة الثانية خلال 6 أشهر: لقاء مرتقب بين بينيت والسيسي في مصر

القدس المحتلة/سما/

سيلتقي رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، للمرة الثانية خلال 6 أشهر، بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في مصر، وفق ما نقل، مساء السبت، موقع "واللا" الإسرائيلي الإلكتروني.

وتأتي هذه الزيارة بعد أن أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، بالاتفاق مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على تسيير خط طيران مباشر بين تل أبيب وشرم الشيخ، وذلك ابتداء من عيد الفصح اليهودي، الشهر المقبل، حسبما ذكر بيان صادر عن مكتب بينيت، يوم الأربعاء.

وأشار موقع "واللا" إلى أن تسيير الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ أُثير في عهد الحكومة الإسرائيلية السابقة وبمبادرة من المصريين، وطُرحت القضية مرة أخرى في لقاء بينيت والسيسي في أيلول/ سبتمبر الماضي.

واعتبر بينيت هذ الخط أنه "خطوة أخرى في تسخين اتفاق السلام بين إسرائيل ومصر، حيث تتوسع رقعة التعاون القائم بين الدولتين في العديد من المجالات، مما يصب في مصلحة كلا الشعبين ويساهم في زيادة الاستقرار في المنطقة. إذ تنفتح إسرائيل على دول المنطقة باستمرار، ويستند هذا الاعتراف الذي يعود لسنين طويلة إلى السلام القائم بين إسرائيل ومصر. لذا، يتعين على كلا الطرفين الاستثمار في تعزيز هذه العلاقة، وهو ما نفعله. أشكر جهاز الأمن العام الذي قاد عملية إعداد مسار الحراسة الذي سيسمح بتشغيل هذا الخط".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجانب المصري طلب تسيير خط الطيران إلى شرم الشيخ بهدف دعم اقتصاد السياحة في المنتجع المصري.

وكانت الحكومة الإسرائيلية السابقة قد ناقشت تسيير رحلات جوية مباشرة ودائمة لشرم الشيخ. وجرى التوصل إلى اتفاق نهائي بين الجانبين في مصر، الأربعاء.