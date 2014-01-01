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قناة عبرية: بينيت يجري الشهر المقبل أول زيارة له إلى الهند

السبت 19 مارس 2022 10:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: بينيت يجري الشهر المقبل أول زيارة له إلى الهند



القدس المحتلة/سما/

قالت قناة إسرائيلية، مساء اليوم السبت، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت سيجري أول زيارة رسمية له إلى الهند الشهر المقبل.


ووفق ما نقلت قناة "كان" الرسمية، فإنه من المقرر أن يسافر بينيت إلى الهند في الرابع من شهر أبريل/ نيسان المقبل.


وأوضحت القناة أن الهدف من الزيارة هو المشاركة في الاحتفال بالذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات بين البلدين.


وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، نظيره الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى زيارة بلاده.

ووقتها سلم الدعوة إلى بينيت، وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكر، الذي كان يزور إسرائيل، على ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت".


وتوطدت العلاقات بين إسرائيل والهند بشكل كبير منذ تولي ناريندرا مودي منصب رئاسة الوزراء في 2014، وهو ما تجلى بما في ذلك في امتناع الهند عن التصويت ضد إسرائيل بالأمم المتحدة في العديد من القرارات، إضافة إلى توثيق التعاون العسكري والاقتصادي بين البلدين.

#بينيت #الهند #اسرائيل

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