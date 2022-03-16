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غانتس يبحث مع اوستين تفاصيل الاتفاق النووي والوساطة في أوكرانيا

السبت 19 مارس 2022 07:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يبحث مع اوستين تفاصيل الاتفاق النووي والوساطة في أوكرانيا



القاهرة/سما/

بحث وزير الجيش الاسرائيلي بيني غانتس مساء الجمعة هاتفيًا مع نظيره الامريكي لويد اوستين تفاصيل الاتفاق النووي الاخذ بالتبلور بين ايران والدول العظمى. واكد الوزير غانتس انه في هذه الأوان بالذات من الاهمية بمكان توثيق التنسيق والتعاون بين الدولتين حيال العلاقة مع ايران.

كما شكر غانتس اوستين على اقرار المساعدات الامريكية لإسرائيل بمبلغ اربعة مليارات وثمانمائة مليون دولار وعلى تخصيص مليار دولار لمنظومة القبة الحديدية .

وتناول الحديث بين الوزيرين جهود الوساطة التي تبذلها اسرائيل للتوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار في اوكرانيا وتقديم المساعدات لمنكوبي الحرب. واتفق الجانبان على الاجتماع قريبًا.

رسالة بينيت ولبيد إلى بايدن

وفي سياق ذي صلة دعا رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد الرئيس الامريكي جو بايدن الى عدم اتخاذ قرار بشطب الحرس الثوري الايراني من قائمة المنظمات المصنفة "ارهابية".

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