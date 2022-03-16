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نصر الله: أنفي بشكل قاطع وجود مقاتلين من "حزب الله" في أوكرانيا

الجمعة 18 مارس 2022 10:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
نصر الله: أنفي بشكل قاطع وجود مقاتلين من "حزب الله" في أوكرانيا



وكالات - سما-

نفى الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله "بشكل قاطع" وجود مقاتلين من الحزب في أوكرانيا يقاتلون إلى جانب القوات الروسية.

وأضاف نصر الله: "لم يذهب أحد من حزب الله لا مقاتل ولا خبير إلى هذه الساحة أو أي ساحة من ساحات هذه الحروب".

وفي كلمة له في الحفل السنوي السابع والثلاثين لجمعية كشافة الإمام المهدي، قال نصر الله: "أنا أنفي بشكل قاطع وجود مقاتلين وخبراء من حزب الله في أوكرانيا يقاتلون إلى جانب القوات الروسية".

وطالب نصر الله الدولة اللبنانية والحكومة "بتشكيل هيئة طوارئ لأن تداعيات الحرب وصلت إلى لبنان والمنطقة".

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