اسرائيل: أوكرانيات يتعرضن لابتزاز للعمل في "الدعارة" فور وصولهن مطار "بن غوريون"

القدس المحتلة / سما /

تحاول جهات إجرامية في إسرائيل استغلال المأساة التي يواجهها اللاجئون الأوكرانيون للمتاجرة بالبشر. ووصلت في الأيام الأخيرة تقارير إلى وزارة الرفاه الاجتماعي الإسرائيلية وإلى وحدة مكافحة التجارة بالبشر في وزارة القضاء، حول محاولات استدراج لاجئات أوكرانيات في إسرائيل للدعارة، وفق تقرير نشرته القناة 12 التلفزيونية، مساء أمس.

وأفادت التقارير بأنه تم إرسال أشخاص إلى مطار بن غوريون في اللد وإلى فندق "دان بانوراما" في تل أبيب، الذي توجه سلطة السكان والهجرة لاجئين إليه، بهدف استدراج لاجئات للعمل في الدعارة. وبحسب التقارير، فإن نساء أوكرانيات يعشن في إسرائيل شاركن في هذه المحاولات التي جرت في الفندق.

ولا تبدأ محاولة استدراج اللاجئات فقط بعد وصولهن إلى إسرائيل. فقد أشار التقرير إلى أن قرابة 100 لاجئة أوكرانية تحدثن خلال استجوابهن في مطار بن غوريون عن شخص، أدلين بأوصاف متشابهة له، عرض عليهن المال كي يساعدهن بالفرار من مناطق الحرب في أوكرانيا، وتجاوز الحدود والصعود إلى طائرة متجهة إلى إسرائيل.

وأضافت اللاجئات أنه بعد وصولهن إلى إسرائيل، قال لهم الشخص نفسه إنه من أجل أن يسددن المال عليهن العمل في تقديم خدمات جنسية أو في خدمات منزلية، وهي عبارة تشير إلى ممارسة العمل نفسه.

وتلقت سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية معلومات وتفاصيل عن ذلك الشخص، والاشتباه هو أن هذه شبكة، وليس شخصا واحدا، تحاول استدراج اللاجئات للدعارة. ولذلك سيتم تحويل هذه التقارير وإفادات اللاجئات إلى الشرطة من أجل فتح تحقيق. كما يتوقع توزيع منشورات على اللاجئات الأوكرانيات لدى وصولهم إلى المطار، تشمل معلومات وقائية وأرقام هواتف لحالات الطوارئ.

وبرر مدير عام سلطة السكان والهجرة، تومير موسكوفيتش، خلال مداولات في الكنيست يوم الإثنين الماضي، رفض إدخال لاجئين أوكرانيين إلى إسرائيل وإعادتهم برحلات جوية من حيث جاؤوا، بالادعاء أنه "نشعر أنهن جئن للعمل بالدعارة".

وأضاف موسكوفيتش أنه "نعم، جئن من المدن التي تُقصف من أجل العمل هنا بالدعارة". وتابع أنه "مثلما جئن قبل الحرب يأتين الآن أيضا. وقسم منهن ضحايا تجارة (بالبشر)، ويهتم ـحد ما بإحضارهن ودعوتهن". وحسب المعطيات التي استعرضها موسكوفيتش، فإنه تم رفض دخول 247 لاجئا أوكرانيا، من بين قرابة عشرة ىلاف لاجئ حاولوا الدخول إلى إسرائيل منذ نشوب الحرب في أوكرانيا، قبل ثلاثة أسابيع.