  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

ضباط إسرائيليون كبار في واشنطن .. هل سيكون هناك تصعيد في رمضان ؟

الإثنين 14 مارس 2022 09:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ضباط إسرائيليون كبار في واشنطن .. هل سيكون هناك تصعيد في رمضان ؟



القدس المحتلة / سما /

عاد رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، أمس، من زيارة عمل في واشنطن، جرى خلالها التركيز على الحلبة الفلسطينية.

واعتبر بار خلال محادثات مع مسؤولين أمنيين أميركيين، في مقدمتهم رئيس مكتب التحقيقات الفدرالية (FBI)، كريستوفر راي، أن ثمة احتمال لتصعيد أمني، خاصة في القدس، خلال شهر رمضان المقبل.

ويحذر الشاباك والجيش الإسرائيلي، في الفترة الأخيرة، من تصعيد كهذا، خاصة بسبب مسيرات استفزازية ينظمها اليمين الإسرائيلي في القدس المحتلة خلال عيد الفصح اليهودي، الذي سيحل خلال شهر رمضان، وتوقعات بمشاركة نحو مئة ألف يهودي في هذه المسيرات.

كما يزور مسؤولون أمنيون إسرائيليون واشنطن في محاولة لتوثيق التعاون الأمني بين الجانبين مقابل إيران، فيما يسود قلق في إسرائيل على خلفية عدم رد الولايات المتحدة على هجمات إيرانية ضد أهداف أميركية، وهو ما تصفه إسرائيل بأنمه "ضعف أميركي"، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الإثنين.

وأفادت الصحيفة بأن نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، توجه إلى واشنطن، أمس، حيث سيلتقي مع مسؤولين أمنيين أميركيين. كذلك يتواجد رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية ("أمان")، أهارون حاليفا، في واشنطن منذ أربعة أيام.

وأضافت الصحيفة أن حاليفا عقد لقاءات مع مسؤولين أمنيين أميركيين وأطلعهم على "معلومات استخباراتية حساسة، جمعتها إسرائيل وتم اكتشاف قسما منها مؤخرا".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس، مسؤوليته عن هجمات صاروخية في مدينة أربيل في العراق، ليلة السبت – الأحد الفائتة. وجاء هذا الهجوم ردا على غارة إسرائيلية في سورية، أسفرت عن مقتل ضابطين في الحرس الثوري.

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن نسبة الصرف المتوقعة لرواتب الموظفين قبيل رمضان

مقتل 4 ضباط إسرائيليين بعد استهداف المقر الأمني في أربيل

قرار روسي يُشعل الأسواق مجددا.. هل تتحكم موسكو في العالم ؟

"رصاصة واحدة تكفي".. أمريكا تتوعد روسيا بـ "المادة 5"

كوخافي: ما فعلناه في 2002 بالضفة يمكننا فعله في 2022 بغزة وعلى نحو أكثر فاعلية

قديروف يتحدى الاستخبارات الأوكرانية ويكشف لها عن مكان وجوده في كييف

ما القصة؟.. صحة الرئيس الروسي تعود للواجهة من جديد وتكهنات بـ”السر الغريب” لاندلاع الحرب في أوكرانيا

الأخبار الرئيسية

اوكرانيا

اليوم الـ19 من الحرب.. استهداف مناطق سكنيّة في كييف ونزوح نصف سكّان العاصمة

قائد الجيش الإيراني: طائراتنا المُسيرة ستحسم أي معركة قادمة ...

الصحة : 3 وفيات و115 إصابة بـ"كورونا" في غزة

Putin-2-972x600

قرار روسي يُشعل الأسواق مجددا.. هل تتحكم موسكو في العالم ؟

قديروف يتحدى الاستخبارات الأوكرانية ويكشف لها عن مكان وجوده في كييف

الاتصالات الفلسطينية