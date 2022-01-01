  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

قديروف يتحدى الاستخبارات الأوكرانية ويكشف لها عن مكان وجوده في كييف

الإثنين 14 مارس 2022 04:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قديروف يتحدى الاستخبارات الأوكرانية ويكشف لها عن مكان وجوده في كييف



كييف/سما/

علّق رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف على تقارير استخباراتية أوكرانية حول مكانه المحتمل، مشيرا إلى أن المستشارين الأجانب يدربون الأوكرانيين بطرق عفا عليها الزمن.

وقال قديروف عبر "تيليغرام" تعليقا على فيديو ظهر فيه في أوكرانيا شككت فيه استخبارات كييف: "ذكاؤكم ضعيف.. في الفيديو نحن في غوستوميل لإي ضواحي كييف/، وفي ذلك اليوم كنا على بعد حوالي 20 كيلومترا منكم، أيها النازيون في كييف، لقد اقتربنا منكم.. خمّنوا إلى أي مدى اقتربنا؟".

وأضاف أن "إدارة أمن الدولة الأوكرانية لا تعرف كيف تعمل، حيث أن المدربين والمستشارين العسكريين الأجانب يدربونها وفق أساليب عفا عليها الزمان".

وتابع: "سوف نظهر لكم من الناحية العملية أن التدريبات الروسية تعلم أساليب الحرب بشكل أفضل من المدرسة الأجنبية وتوصيات المستشارين الأجانب".

وسألهم: "أو ربما نحن في كييف وننتظر صدور أوامر قيادتنا؟".

#رمضان قديروف #روسيا #أوكرانيا #الحرب الروسية الاوكرانية #روسيا واوكرانيا #بوتين #فولوديمير زيلينسكي #الاستخبارات الاوكرانية

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن نسبة الصرف المتوقعة لرواتب الموظفين قبيل رمضان

مقتل 4 ضباط إسرائيليين بعد استهداف المقر الأمني في أربيل

"رصاصة واحدة تكفي".. أمريكا تتوعد روسيا بـ "المادة 5"

كوخافي: ما فعلناه في 2002 بالضفة يمكننا فعله في 2022 بغزة وعلى نحو أكثر فاعلية

ما القصة؟.. صحة الرئيس الروسي تعود للواجهة من جديد وتكهنات بـ”السر الغريب” لاندلاع الحرب في أوكرانيا

مدير مكتب القرضاوي بعد استقبال تاريخي لرئيس إسرائيل في أنقرة: بلّغوا أردوغان بفتوى شيخنا

انتحار جندي إسرائيلي بسبب “غزة”

الأخبار الرئيسية

Putin-2-972x600

قرار روسي يُشعل الأسواق مجددا.. هل تتحكم موسكو في العالم ؟

بيبي

مسؤول أوكراني: زيلينسكي طلب من بينيت توجيه رسالة لموسكو..

جاك

"رصاصة واحدة تكفي".. أمريكا تتوعد روسيا بـ "المادة 5"

كوخافي: ما فعلناه في 2002 بالضفة يمكننا فعله في 2022 بغزة وعلى نحو أكثر فاعلية

زي

يديعوت.."إسرائيل" الحيادية لزيلينسكي: كن محترماً ولا تنصت للغرب "العفن"

الاتصالات الفلسطينية