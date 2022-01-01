مسؤول أوكراني: زيلينسكي طلب من بينيت توجيه رسالة لموسكو..

القدس المحتلة/سما/

قال مسؤول رفيع المستوى في مكتب رئيس الحكومة الأوكرانية، مساء اليوم، الأحد، إن موسكو قد تكون مستعدة لـ"تقديم تنازلات"، في المحادثات الجارية بين كييف وموسكو، وذلك في الوقت الذي تتضاعف فيه الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب الروسية على أوكرانيا على الرغم من المعارك المحتدمة.





وجاءت تصريحات المسؤول الأوكراني الذي تحدث لهيئة البث الإسرائيلي ("كان 11")، مساء اليوم، بالتزامن مع إعلان موسكو أن المحادثات مع كييف ستُستأنف يوم غد، الإثنين، عبر تقنية الفيديو، في خضم الغزو الروسي لأوكرانيا،

وقال المسؤول الأوكراني: "يبدو أن روسيا مستعدة لتقديم تنازلات"، فيما أشار المسؤول الرفيع في المقابلة إلى "جهود الوساطة من الجانب الإسرائيلي، وقال إن رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، "وسيط مقبول"، وأضاف أنه "يضغط على الروس ليفهموا الوضع".

ونفى أن يكون بينيت قد ضغط على أوكرانيا لقبول مطالب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مشددا على أن بينيت "يعلم بالتأكيد أن ذلك لن يحدث"، وأضاف أن زيلينسكي أوضح لبينيت أن "أوكرانيا ستقاتل حتى النهاية"، معتبرا أن الشروط التي وضعتها موسكو "مستحيلة".

وأوضح أنه "سنكون سعداء لمزيد من العقوبات والدعم من قبل إسرائيل، لكننا لا نعيش في أوهام ونتفهم الوضع"، كما أفاد بأن الرئيس الأوكراني طلب من بينيت توجيه رسالة إلى الجانب الروسي مفادها أن "عليه أن يلعب وفقا القواعد والتوقف عن خطف المدنيين"، وذلك في ظل إعلان كييف عن تعرض رؤساء بلديات للخطف بواسطة الجيش الروسي.

ويحاول بينيت، تصوير نفسه كوسيط بين روسيا وأوكرانيا لوقف الحرب، لكن "خلافا للانطباع الحاصل، فإن جهود الوساطة التي يبذلها بينيت تغضب الكثيرين من المسؤولين الأوكرانيين، الذي لا لم يتأثروا من تصريحاته حيال نواياه، ولا يحبون أسلوبه، ولا دوافعه ولا إنجازاته"، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس"، في وقت سابق، اليوم.

روسيا ترى "تقدما" في المحادثات حول النزاع في أوكرانيا

في المقابل، قال مفاوض روسي، في وقت سابق، الأحد، إن المفاوضين يحرزون تقدما في المحادثات لوقف القتال في أوكرانيا بعد أكثر من أسبوعين من بدء الحرب.

وصرح العضو في فريق التفاوض الروسي، ليونيد سلوتسكي، في تصريحات لشبكة التلفزيون الحكومية "آر تي" بأنه تم إحراز "تقدم كبير" بعد عدة جولات من المحادثات على حدود بيلاروسيا المجاورة.

وأضاف، حسبما نقلت وكالات الأنباء الروسية، أنه "إذا قارنا مواقف الوفدين في بداية المحادثات والآن، نرى تقدما كبيرا".

وتابع "أتوقع أن يتطور هذا التقدم خلال الأيام القليلة المقبلة إلى موقف موحد يتبناه كلا الوفدين في الوثائق التي سيتم التوقيع عليها".

وأجرى مفاوضون من موسكو وكييف عدة جولات من المحادثات منذ أرسل بوتين قواته إلى البلاد. كما استضافت تركيا أول اجتماع بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني.

وفي وقت سابق، الأحد، كتب مستشار الرئيس الأوكراني ومساعده، ميخائيلو بودولياك، على "تويتر" أن روسيا توقفت عن توجيه "الإنذارات" وبدلًا من ذلك "تستمع بدقة إلى مواقفنا".

وصرح الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس، السبت أن روسيا تبنت "نهجا مختلفا جوهريا" في المحادثات. فيما أشار بوتين إلى "بعض التحولات الإيجابية" في الحوار والمفاوضات تجرى بشكل شبه يومي.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية الرسمية عن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، نفيه صحة معلومات عن محادثات تجري اليوم مع أوكرانيا، موضحا أن المفاوضات ستُستأنف يوم الإثنين 14 آذار/ مارس.