مكالمة هاتفية لأكثر من ساعة بين بينيت وزيلينسكي

القدس المحتلة/سما/

هاتف رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، مساء السبت، الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

وجاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم رئيس الحكومة، وأشار إلى أن "المكالمة الهاتفية التي استمرت لأكثر من ساعة، بحثت سبل وقف القتال في أوكرانيا والجهود التي تبذلها إسرائيل في هذا الشأن".

وقال زيلينسكي في تغريدة على حسابه في "تويتر" بعد إجراء المحادثة، إنني "تحدثت مع رئيس الحكومة الإسرائيلية عن العدوان الروسي وعن آفاق محادثات السلام. يجب أن نوقف القمع ضد المدنيين. وطلبنا المساعدة في إطلاق سراح رئيس بلدية ميليتوبول الأسير والشخصيات العامة المحلية".

وتأتي هذه المحادثة بعد أن كشف مسؤول أوكراني رفيع المستوى، أمس الجمعة، أن بينيت، ضغط على الرئيس الأوكراني، وطالبه بالاستسلام والخضوع لشروط موسكو لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا، مشددا على أن بينيت يستخدم الوساطة كذريعة للامتناع عن تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا والانضمام إلى العقوبات التي يفرضها الغرب على روسيا.

وكان وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنكوف، قد انتقد بشدّة إسرائيل من عدم اتخاذها موقفا واضحا من الغزو الروسي لبلاده، وقال في هذا الشأن "هذا سيؤدي إلى ضرر بالعلاقات الثنائية في السنوات المقبلة".

وكانت قد نفت مصادر مقرّبة من مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، لوسائل إعلام وصحف إسرائيلية، ادعاءات تفيد بأن بينيت طالب زيلينسكي بالاستسلام لإنهاء الحرب.