بن غفير يدعو زيلينسكي وبوتين للتفاوض في "مكتبه" بالشيخ جراح

القدس المحتلة/سما/

دعا عضو الكنيست اليميني المتطرف ايتمار بن غفير، مساء اليوم السبت، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، لإجراء مفاوضات بينهما في مكتبه بالشيخ جراح في القدس المحتلة.

وجاءت تصريحات بن غفير التي أوردتها القناة العبرية السابعة، ردًا على تصريحات للرئيس الأوكراني اقترح خلالها إجراء المفاوضات في القدس المحتلة، قائلًا “إذا سئلت عما إن كنت أعتقد أن إسرائيل يمكن أن تكون بلدا مناسبة لذلك، خاصة مدينة القدس؟ فإنني أقول: نعم”.

وقال بن غفير “هذا ممكن بالتأكيد في مكتبي بحي شمعون هتصدق (الشيخ جراح)، إنه رمز للسلام ولسيادة القانون الإسرائيلي”. وفق تعبيره.

القدس