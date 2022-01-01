  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

بن غفير يدعو زيلينسكي وبوتين للتفاوض في "مكتبه" بالشيخ جراح

السبت 12 مارس 2022 09:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
بن غفير يدعو زيلينسكي وبوتين للتفاوض في "مكتبه" بالشيخ جراح



القدس المحتلة/سما/

دعا عضو الكنيست اليميني المتطرف ايتمار بن غفير، مساء اليوم السبت، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، لإجراء مفاوضات بينهما في مكتبه بالشيخ جراح في القدس المحتلة.

 

وجاءت تصريحات بن غفير التي أوردتها القناة العبرية السابعة، ردًا على تصريحات للرئيس الأوكراني اقترح خلالها إجراء المفاوضات في القدس المحتلة، قائلًا “إذا سئلت عما إن كنت أعتقد أن إسرائيل يمكن أن تكون بلدا مناسبة لذلك، خاصة مدينة القدس؟ فإنني أقول: نعم”.

 

وقال بن غفير “هذا ممكن بالتأكيد في مكتبي بحي شمعون هتصدق (الشيخ جراح)، إنه رمز للسلام ولسيادة القانون الإسرائيلي”. وفق تعبيره.

القدس

#زيلينسكي #بوتين #بن غفير #الشيخ جراح

الأكثر قراءة اليوم

فيديو مروع يصف ما سيحصل إذا نشبت حرب نووية بين أمريكا وروسيا

الكونغرس الأمريكي يقر مساعدات بـ259 مليون دولار للفلسطينيين

اسعار العملات في فلسطين

معاريف: هذا هو الثمن الذي قد يدفعه بينيت لوضع نفسه كوسيط "فاشل" بين روسيا وأوكرانيا

عضو في الكونغرس يهين زيلينسكي علنا

القوات الروسية تتمركز حول كييف استعدادا للهجوم الكبير وتحاصر ماريوبول

زيلينسكي: هذا ما اقترحته على بينيت بشأن المحادثات مع روسيا

الأخبار الرئيسية

امنستي

مدير "أمنستي" يفجر غضباً واسعاً في "اسرائيل" والخارجية ترد

"ذا هيل": أوكرانيا ضحية جديدة لأكاذيب الغرب وأمريكا

مسؤول فرنسي: بوتين رفض إنهاء الحرب

واللا

زيلينسكي: هذا ما اقترحته على بينيت بشأن المحادثات مع روسيا

رر

موفاز يستذكر عملية "السور الواقي" في الضفة وقراره بشأن الرئيس الراحل ياسر عرفات

الاتصالات الفلسطينية