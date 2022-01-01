ميزة جديدة لنسخة "واتساب ويب" تجعله اكثر امانا

وكالات -

طرحت شركة "ميتا" -فيسبوك سابقًا- امتدادًا جديداً لنسخة "الويب" من تطبيقها للتراسل الفوري "واتساب"، والذي ‏يهدف لجعل محادثاته أكثر أمانًا على الإنترنت.‏

ويحمل الامتداد الجديد اسم "Code Verify"، ويتحقق من عدم العبث بمحتويات نسخة "الويب" لتطبيق "واتساب"، وجعل الأمر أكثر صعوبة على أي "هاكر" محتمل يفكر في اختراق البيانات أو خصوصية رسائل "واتساب" المشفرة من طرف إلى طرف، وفقًا لبيان رسمي.

ويأتي طرح امتداد المتصفح الجديد "Code Verify" بعد إطلاق "واتساب" في العام الماضي ميزة استخدامه على أجهزة متعددة بدلًا من الاعتماد على الهاتف الذكي فقط، الأمر الذي يمثّل تحديات أمنية جديدة مقارنة بالتطبيق على الهواتف الذكية.

وعقب تنزيل امتداد المتصفح "Code Verify" يقوم أوتوماتيكيًا بفحص متصفح الإنترنت الخاص بك باستخدام نظام "إشارات المرور"، ليوضح لك ما إذا كانت هناك أي مشكلات في متصفحك.

ويعني اللون الأخضر أن كل شيء على ما يرام، بينما يشير اللون البرتقالي إلى أنك قد تحتاج إلى تحديث صفحتك أو أن لديك امتدادًا متصفحًا منفصلًا يتداخل مع "Code Verify"، أما اللون الأحمر فيشير إلى وجود مشكلة.

وتؤكد شركة "ميتا" أن الامتداد الجديد غير قادر على قراءة رسائل مستخدمي "واتساب" أو الوصول إليها.

ويتوافر امتداد المتصفح "Code Verify" لمتصفحات "غوغل كروم" و"إيدج"، كما سيتم طرح نسخة منه لمتصفح "فاير فوكس" قريباً، ومن الممكن تحميله عبر موقع "GitHub".