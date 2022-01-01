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رئيس الأركان الإسرائيلي التقى مع نظيره القطري لبحث تشكيل جبهة مناوئة لايران

السبت 12 مارس 2022 07:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الأركان الإسرائيلي التقى مع نظيره القطري لبحث تشكيل جبهة مناوئة لايران



وكالات - سما-

أفادت تقارير عبرية نقلًا عن صحيفة "ايلاف" السعودية، أن رئيس الأركان الاسرائيلي أفيف كوخافي إلتقى سرًا بنظيره القطري سالم بن حمد بن عقيل خلال زيارة كان يجريها إلى البحرين.

وقالت "كان" أن الطرفين بحثا آفاق التعاون العسكري بين الدولتين وبشأن ضم قطر للجبهة المناوئة لإيران.

وذكرت مصادر انها الزيارة الأولى لكوخافي الى دولة البحرين، إذ وصل المملكة البحرينية الأربعاء الماضي واجتمع بمسؤولين بحرينيين من المستوى العسكري الأمني والشيخ ناصر بن حمد ال خليفة - قائد الحرس الملكي البحريني ومستشار الأمن الوطني.

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