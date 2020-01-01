"إسرائيل" تعين دوريت أفيداني بمنصب القنصل في مكتبها بالمغرب

الرباط/سما/

أعلن مسؤول إسرائيلي، الجمعة، تعيين دوريت أفيداني، في منصب قنصل ورئيسة الإدارة بمكتب الاتصال الإسرائيلي، في المغرب.

جاء ذلك بحسب تغريدة عبر “تويتر” لنائب رئيس البعثة الإسرائيلية في العاصمة المغربية الرباط، إيال دافيد.

وجاء في تغريدة دافيد: “مبروك لدوريت أفيداني، التي عينت في منصب قنصل ورئيسة الإدارة في مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب”.

وأضاف: “بفضل خبرتها في وزارة الخارجية الإسرائيلية التي دامت 30 سنة، سوف تؤدي عملها بشكل جيد للغاية في منصبها الجديد”.



ولم يصدر تعليق فوري من السلطات المغربية حول هذا الإعلان.

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد توقفها عام 2000.

وفي 22 من الشهر ذاته، وقعت المملكة “إعلانا مشتركا” مع إسرائيل والولايات المتحدة، خلال أول زيارة لوفد رسمي إسرائيلي أمريكي للرباط.

ورفضت هيئات وأحزاب مغربية التطبيع، عبر فعاليات احتجاجية مختلفة. وقد أصبحت المملكة رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع إسرائيل، خلال 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان.