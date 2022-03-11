اقتصاد غزة تنشر القائمة الإرشادية لأسعار السلع

غزة/سما/

نشرت وزارة الاقتصاد الوطني بقطاع غزة، مساء اليوم الجمعة الموافق 11/3/2022القائمة الإسترشادية للمواد التموينية الأساسية للمستهلك لشهر مارس 2022.

ودعت الوزارة المواطنين للإبلاغ عن أي تاجر يرفع الأسعار ولا يلتزم بالقائمة الاسترشادية من خلال مكاتبها الفرعية في كافة المحافظات أو الرقم المجاني أو عبر تطبيق بلاغ اقتصادي.

وأكدت الوزارة أن كل من يخالف أسعار القائمة سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، موضحة أن القائمة سيعمل بها حتى نهاية الشهر الحالي.





الإبلاغ عن رفع الاسعار

ودعت الاقتصاد بغزة المواطنين للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار واحتكار السلع بالاتصال على الرقم المجاني للوزارة "1800112233".