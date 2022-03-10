5 مشروبات تزيل سموم الغدة الدرقية وتعزز عملها

وكالات / سما /

نظرًا لكون الغدة الدرقية واحدة من أكثر المشكلات انتشارًا في عالم اليوم ، فهي حالة تميل إلى التأثير على الأشخاص بغض النظر عن العمر والجنس.

الغدة الدرقية هي غدة على شكل فراشة موجودة في مقدمة العنق، الهرمونات التي تفرزها هذه الغدة مسؤولة عن التحكم في الأنشطة المختلفة في أجسامنا مثل درجة حرارة الجسم وعمل الجهاز الهضمي وتقلص العضلات، يمكن أن تؤدي أي مشكلة في هذه الغدة إلى مشاكل في الغدة الدرقية يمكن أن تكون على شكل فرط نشاط الغدة الدرقية أو قصور الغدة الدرقية.

وفقا لموقع " OnlyMyHealth"عندما يعاني الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الغدة الدرقية من مشاكل مختلفة وتميل هذه المشكلة إلى التعقيد مع مرور الوقت ، يصبح علاجهم أمرًا مهمًا للغاية. من أجل تخفيف مشاكل الغدة الدرقية لديك وتعزيز وظائف الغدة الدرقية ، لدينا هنا 5 وصفات لمشروب التخلص من السموم يمكنك تجربتها بسهولة في منزلك.

1- عصير الخيار

نظرًا لكون الخيار من الخضروات المرطبة بشكل طبيعي ، فإنه يتكون من حوالي 70٪ من محتوى الماء، يقال إن تناول عصير الخيار بشكل منتظم مفيد لخفض مستويات الكوليسترول ، وتوفير مناعة أفضل ، ويساعد في إزالة السموم من الجسم ، ويحمي الرؤية ويتكون من خصائص مضادة للسرطان.

نظرًا لأن استهلاك الخيار يساعد في تنظيف وإزالة السموم من النظام ، فمن المعروف أنه مفيد جدًا في تحسين أداء الغدة الدرقية، يعمل على تغذية الكلى ومختلف الأعضاء الأخرى إلى جانب تحسين قدرة الجسم على التخلص من السموم.

2- عصير خس - بقدونس - كزبرة

عصير غني بمختلف أنواع الخضار والفواكه ابتداءً من الجزر والتفاح والزنجبيل والكزبرة والليمون والخس والبقدونس، كل هذه الخضار والفواكه مليئة بالعناصر الغذائية وتأتي مع خصائص إزالة السموم.

أثبت استهلاك العصير بشكل منتظم أنه مفيد جدًا في تعزيز وظائف الغدة الدرقية حيث أن هذه الخضار غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات مثل A و C يمكن استخدامها أيضًا لمنع التنكس البقعي المرتبط بالعمر.

3- عصير كرفس

مصدر كبير لمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية مثل فيتامين أ ، ج ، ك ، حمض الفوليك والبوتاسيوم. تأتي هذه الخضار منخفضة الصوديوم جنبًا إلى جنب مع العديد من الفوائد الصحية مثل دعم الهضم وتقليل الالتهاب وتساعد في تعزيز الأداء الوظيفي

تناول هذه الخضار على شكل عصير كرفس مفيد جدًا لتطهير السموم في نظام الغدة الدرقية. تدعم هذه الخضار الورقية أيضًا إنتاج هرمونات الغدة الدرقية.

4- ماء الكركم

يمكن للكركم أن يفعل كل شيء، إلى جانب كل هذا ، يُقال إن استهلاك الكركم والفلفل الأسود مفيدان للغدد الدرقية، من المعروف أن الكركم يعزز وظيفة الغدة الدرقية في جسم الشخص إلى جانب تقليل الالتهاب وتعزيز خصائص مضادات الأكسدة.،خذ كوبًا من الماء الفاتر وأضف إليه نصف ملعقة صغيرة من جذر الكركم المبشور، أضيف رشة من الفلفل الأسود واخلطيها جيدًا استهلك مشروب الكركم كل صباح من أجل تحسين صحتك العامة وتعزيز وظائف الغدة الدرقية.

5- ماء الليمون

يُعرف الليمون بأنه مصدر غني لفيتامين C ، فمن المعروف أن تناول مشروب التخلص من السموم هذا مفيد في إزالة السموم من النظام وتقوية المناعة وفي موازنة مستويات الأس الهيدروجيني في الجسم علاوة على ذلك ، فإن تناول مشروب الليمون هذا يؤدي إلى تنقية البشرة ، مما يساعد على إنقاص الوزن والحد من الرغبة الشديدة. خذ كوبًا من الماء وأضف إليه بعض قطع الليمون الطازجة. استهلك هذه المياه على مدار اليوم لجني الفوائد القصوى منها.