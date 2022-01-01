انتقادات إسرائيلية حادة لزيارة كوخافي الى البحرين: أضرار أكثر من المنافع

القدس المحتلة/سما/

وجه مسؤولون في أجهزة الأمن الإسرائيلية، الأربعاء، انتقادات حادة إلى زيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، للعاصمة البحرينية المنامة، التي تأتي في ظل "التهديدات الإيرانية بالانتقام" بعد مقتل إيرانيين اثنين في هجوم إسرائيلي نفذته إسرائيل في سورية، فجر الإثنين الماضي.

ونقل المحلل العسكري في موقع "واللا" الإلكتروني، أمير بوحبوط، عن مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى، قوله: "في الوقت الذي نواجهه فيه التهديدات الإيرانية وبينما ينشغل الجميع بالاتفاق النووي الوشيك مع إيران، من الصواب ومن المفترض تجنب الرحلات الجوية التي لا معنى لها وتركها للمستوى السياسي".

ويأتي ذلك عقب رفع الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، حالة التأهب في منظومة الدفاع الجوي "القبة الحديدية" على الحدود الشمالية مع سورية، بعد مقتل عنصرين من الحرس الثوري الإيراني في هجوم إسرائيلي استهدف محيط العاصمة دمشق.

وتشير تقديرات الأجهزة الأمنية في إسرائيل، بحسب بوحبوط، إلى أن "الإيرانيين لن يجلسوا مكتوفي الأيدي بعد زيارة كوخافي وسيتقاضون ثمنا من البحرين على استقبال رئيس أركان الجيس، معظم المواطنين في البحرين من الشيعة - لذلك سيترتب على هذه الزيارة أضرار أكثر من المنافع".

ونقل "واللا" عن مصدر أمني مطلع على تفاصيل زيارة كوخافي، قوله: "فيما الاهتمام السياسي والأمني ​​الإسرائيلي يتركز حاليا على الاتفاق النووي الإيراني، كان من الأولى البقاء في البلاد وتركيز الاهتمام والجهود إلى جانب المستوى السياسي".

وأضاف المصدر أن "الزيارة لا تعبر عن القوة في نظر الإيرانيين - لكنها تعبر عن ضعف" وقال إن "البحرين تابعة للسعودية وليس لها نفوذ إقليمي وبالتالي فإن الزيارة في هذا الوقت ليس لها أهمية سياسية".

وكان كوخافي قد وصل مساء الأربعاء، إلى البحرين، الدولة التي تستضيف الأسطول الخامس الأميركي، والواقعة قرب إيران، في زيارة ستشهد عقد سلسلة من الاجتماعات مع كبار مسؤولي الأمن في البحرين.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية "بنا"، إنّ "رئيس هيئة الأركان (البحريني) الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي، استقبل رئيس الأركان بدولة إسرائيل، أفيف كوخافي، لدى وصوله إلى مطار البحرين الدولي والوفد المرافق، مساء اليوم، والذي يقوم بزيارة رسمية إلى مملكة البحرين".

وألحق الجيش الإسرائيلي ضابطا كبيرا من البحرية الإسرائيلية بصفة دائمة في المنامة، وذلك بعد يومين من الكشف عن شراء البحرين أنظمة إسرائيلية مضادة للطائرات.