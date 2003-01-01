لقاء أردوغان-هرتسوغ: خط الغاز الاسرائيلي مقابل العمل ضد حماس

القدس المحتلة/سما/

طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من نظيره الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ مد خط غاز إسرائيلي إلى أوروبا عبر تركيا.



جاء ذلك وفق ما أفاد به موفدا قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية في أنقرة جيلي كوهين وعميحاي شتاين، واللذان يتابعان زيارة هرتسوغ إلى تركيا.



وبحسب التقرير، طلب الرئيس الإسرائيلي من أردوغان "العمل ضد نشاطات حركة حماس داخل الأراضي التركية"، موضحا أن هذا الموضوع هو أحد القضايا الخلافية بين أنقرة وتل أبيب.



وأضاف تقرير القناة: "لم يأت الإسرائيليون وحدهم مع سلة مطالب، فالأتراك أيضا لديهم مطالبهم، حيث طرح أردوغان على الرئيس هرتسوغ طلبا بدفع مشروع الغاز".



وتابعت: "يدور الحديث في الواقع عن مد خط غاز من الحقول الإسرائيلية بالبحر المتوسط عبر تركيا لنقل الغاز إلى أوروبا".

ومضت القناة: "لكن في الواقع لا يعول الأتراك على الإسرائيليون وحدهم لدفع هذا المشروع، حيث التقى مؤخرا مسؤولون أتراك مع مسؤولين أمريكيين للدفع نحو تنفيذ المشروع".



وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، وصل هرتسوغ برفقة زوجته ميخال في زيارة رسمية لتركيا بدعوة من الرئيس أردوغان.



وهرتسوغ أول زعيم إسرائيلي يزور تركيا منذ عام 2008. وكانت آخر زيارة رسمية لرئيس إسرائيلي إلى تركيا في عام 2003.



ويقول محللون في إسرائيل إن زيارة هرتسوغ هي جزء من تطور إيجابي وترمز إلى بداية عهد جديد في العلاقات الإسرائيلية التركية.