Ooredoo فلسطين تعقد اجتماع هيئتها العامة العادي الحادي عشر

رام الله / سما /

عقدت شركة Ooredoo فلسطين اجتماع هيئتها العامة العادي الحادي عشر في رام الله وغزة بالتزامن ومن خلال خاصية الفيديو كونفرنس، وترأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة الشركة السيد محمد أبو رمضان، وبحضور كل من الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور ضرغام مرعي، وممثل مراقب الشركات السيد طارق ربايعة، وممثل عن هيئة سوق راس المال السيد مراد الجدبة وممثل عن بورصة فلسطين السيد أحمد صافي وعن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السيد ليث ضراغمة، ومدقق حسابات الشركة الخارجي شركة برايس وتر هاوس كوبرز فلسطين، وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة.

افتتح رئيس مجلس الإدارة السيد محمد أبو رمضان الاجتماع بالترحيب بالحضور، تلاه إعلان ممثل مراقب الشركات قانونية الجلسة بحضور النصاب القانوني من المساهمين. ومن ثم استمع الحضور إلى تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021، وأوضح التقرير أهم المراحل التي خاضتها الشركة خلال العام 2021 والتطور الذي لحق بالشركة ونمو الأداء المالي والتجاري لها وسط العديد من التحديات التي واجهها السوق الفلسطيني خلال العام.

كما استمع الحضور إلى كلمة الرئيس التنفيذي عن أهم المحطات خلال العام 2021، وتقرير مدقق حسابات الشركة الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 كانون ثاني من العام 2021، وتم بعدها مناقشة البيانات المالية، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021، كما وتم انتخاب السادة شركة برايس وتر هاوس مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية 2022.

وعقب رئيس مجلس إدارة شركة Ooredoo فلسطين السيد محمد أبو رمضان: "إن عام 2021 شهد تنفيذًا لخطط إستراتيجية محكمة لمواجهة تبعات جائحة كوفيد-19، التي استمرت آثارها بشكل جلي وواضح على مجتمعنا الفلسطيني واقتصادنا الوطني الذي لم يتعاف بعد من هذه الآثار، إضافة إلى ذلك تصاعد الأحداث السياسية وصولً إلى الحرب الأخيرة على قطاع غزة في أيار 2021، وبرغم ذلك، فقد حققنا نمواً ملحوظًا على الأداء المالي والتجاري للشركة".

وأضاف أبو رمضان: "لقد حققنا أرباحًا صافية بلغت 13.4 مليون دولار أمريكي خلال 2021، كحلقة جديدة في مسار الربحية الذي نسير عليه، هذا المسار الذي عملت طواقم الشركة التنفيذية على تحقيقه طيلة السنوات الماضية، والذي برزت ملامحه بمساندة مساهمينا الذين نوجه لهم كل الشكر: المستثمر المؤسس صندوق الاستثمار الفلسطيني، والمستثمر الأكبر مجموعة Ooredoo العالمية، بالإضافة لجميع المساهمين الذين نعتز بثقتهم".

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo فلسطين د. ضرغام مرعي: "إن مساعينا المستمرة في تطوير الأداء المالي للشركة تنمو عامًا بعد عام، فقد شهد العام 2021 تحقيقنا لنتائج مالية إيجابية، حيث بلغ نمو الإيرادات مقارنة بالعام السابق 13% ما قيمته 112.2 مليون دولار أمريكي، وارتفعت أرباح الشركة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاكات والإطفاءات (EBITDA) بنسبة 19%، لتصل إلى 40.8 مليون دولار أمريكي، ما يوضح التحسن الذي شهده الأداء التشغيلي للشركة، في الوقت الذي وصل فيه صافي أرباح الشركة 13.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 78% عن العام السابق".

وبيّن د.مرعي أن شركة Ooredoo فلسطين رغم العديد من الظروف الصعبة التي شهدتها السوق الفلسطينية إلا أن الشركة بقيت ملتزمة تجاه مجتمعها، وقدمت العديد من المساهمات المجتمعية في مجالات مختلفة منها الرياضة حيث استمرت الشركة برعاية كرة القدم الفلسطينية للموسم السادس، كما قدمت الشركة مساهمات أخرى في مجالات الصحة والتعليم ودعم المؤسسات الخيرية وغيرها.

وختم د.مرعي بقوله إن الشركة خلال العام القادم وما بعده تتطلع إلى التقدم أكثر نحو خدمات موائمة للاحتياجات الجديدة للمشتركين، وللاستفادة دومًا من كل ما هو جديد في قطاع الاتصالات عالميًا لتقديمه للمشترك الفلسطيني، وإن الشركة ستعمل لأجل استقرار مالي ومتانة مالية أكبر، متغلبة في ذلك على أي تحديات متوقعة، للمضي قدمًا نحو خدمة المشترك الفلسطيني أولًا، وتحقيق طموحات المستثمرين وأهدافهم، وبإستراتيجية متينة لإثراء حياة الناس الرقمية.