الحرب على أوكرانيا: هدنة روسية جديدة وواشنطن ترسل باتريوت لبولندا

وكالات

مع دخول الاجتياح الروسي لأوكرانيا، اليوم الأربعاء، يومه الـ 14، ما زالت القوات الروسية تحاول السيطرة على المزيد من الأراضي الأوكرانية، مع تواصل الجهود الغربية لتقديم المزيد من الدعم العسكري لكييف.

يأتي ذلك، فيما تمكن آلاف المدنيين من الفرار من مدينة سومي في شمال شرق أوكرانيا، حيث وعدت القوات الروسية بهدنة جديدة، اليوم الأربعاء، بعد نحو أسبوعين من غزوها هذا البلد الذي أسفر سقوط مئات القتلى وملايين اللاجئين.

وتستمر عمليات إجلاء المدنيين في منطقة كييف على الرغم من إطلاق نار على ممرات إنسانية، حسب رئيس الإدارة المحلية أوليكسيتش كوليبا.

وأكد الجيش الروسي أن وقفا جديدا لإطلاق النار يدخل حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء، للسماح بإجلاء المدنيين الآخرين.

وعلى الصعيد الدولي، رفضت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اقتراحا لبولندا بنقل طائراتها المقاتلة من طراز "ميغ 29" إلى ألمانيا لتكون تحت تصرف الولايات المتحدة لتسليمها إلى أوكرانيا.

وأعلنت القيادة الأميركية بأوروبا عن إرسال بطاريات باتريوت إلى بولندا لأغراض دفاعية، وفي الأثناء أظهرت صور أقمار صناعية تقدم القافلة الروسية باتجاه العاصمة الأوكرانية كييف.