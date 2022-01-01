  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

اليوم الـ14

الحرب على أوكرانيا: هدنة روسية جديدة وواشنطن ترسل باتريوت لبولندا

الأربعاء 09 مارس 2022 09:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحرب على أوكرانيا: هدنة روسية جديدة وواشنطن ترسل باتريوت لبولندا



وكالات

مع دخول الاجتياح الروسي لأوكرانيا، اليوم الأربعاء، يومه الـ 14، ما زالت القوات الروسية تحاول السيطرة على المزيد من الأراضي الأوكرانية، مع تواصل الجهود الغربية لتقديم المزيد من الدعم العسكري لكييف.

يأتي ذلك، فيما تمكن آلاف المدنيين من الفرار من مدينة سومي في شمال شرق أوكرانيا، حيث وعدت القوات الروسية بهدنة جديدة، اليوم الأربعاء، بعد نحو أسبوعين من غزوها هذا البلد الذي أسفر سقوط مئات القتلى وملايين اللاجئين.

وتستمر عمليات إجلاء المدنيين في منطقة كييف على الرغم من إطلاق نار على ممرات إنسانية، حسب رئيس الإدارة المحلية أوليكسيتش كوليبا.

وأكد الجيش الروسي أن وقفا جديدا لإطلاق النار يدخل حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء، للسماح بإجلاء المدنيين الآخرين.

وعلى الصعيد الدولي، رفضت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اقتراحا لبولندا بنقل طائراتها المقاتلة من طراز "ميغ 29" إلى ألمانيا لتكون تحت تصرف الولايات المتحدة لتسليمها إلى أوكرانيا.

وأعلنت القيادة الأميركية بأوروبا عن إرسال بطاريات باتريوت إلى بولندا لأغراض دفاعية، وفي الأثناء أظهرت صور أقمار صناعية تقدم القافلة الروسية باتجاه العاصمة الأوكرانية كييف.

#الحرب الروسية الاوكرانية #اوكرانيا #روسيا #امريكا #بولندا

الأكثر قراءة اليوم

مصدر : إنهاء عمل المستشفى الأمريكي بغزة لهذا السبب ..

بيد بوتين .. "كارثة" إذا لجأ إليه في الحرب العالمية الثالثة

المخابرات الأميركية : بوتين غاضب ومحبط و هذا ما سيحاول فعله ..

بوتين يوقع مرسوما لمعاقبة دول "محددة"

"مقاومة أوكرانية خلاقة".. تقديرات امريكية تكشف إلى متى ستستمر الحرب في أوكرانيا

دولة واحدة تستطيع وقف الحرب الروسية على أوكرانيا.. من هي؟

تقرير : الموساد يهدد تركيا اذا واصلت دعمها لحماس ..

الأخبار الرئيسية

الصحة : حالتا وفاة و55 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة

عاج

استشهاد شاب من برقة متأثراً باصابته برصاص الاحتلال

بوتين يوقع مرسوما لمعاقبة دول "محددة"

المخابرات الأميركية : بوتين غاضب ومحبط و هذا ما سيحاول فعله ..

الرئيس الأمريكي بايدن يعلن حظر واردات النفط والغاز الروسية

الاتصالات الفلسطينية