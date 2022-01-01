الأمير حمزة يعتذر للملك عبد الله وهذا ما قاله ..

وكالات

بعث الأمير حمزة بن الحسين، إلى ملك الأردن، عبد الله الثاني، يوم الإثنين الماضي، برسالة "اعتذار" قال فيها: "أتحمل مسؤوليتي الوطنية إزاء ما بدر مني من إساءات خلال السنوات الماضية وما تبعها من أحداث في قضية الفتنة"، بحسب ما أعلن الديوان الملكي الأردنيّ، اليوم الأربعاء.

وأصدر الديوان الملكي بيانا أعلن فيه "تلقي الملك عبد الله الثاني رسالة من سمو الأمير حمزة بن الحسين"، الذي قال فيها: "أعتذر من الشعب الأردني ومن أسرتنا عن كل هذه التصرفات... أخطأتُ يا جلالة أخي الأكبر، وجلّ من لا يخطئ".

وأضاف: "أخطأتُ يا جلالة أخي الأكبر، وجل من لا يخطئ. وإنني إذ أتحمل مسؤوليتي الوطنية إزاء ما بدر مني من مواقف وإساءات بحق جلالة الملك المعظم وبلدنا خلال السنوات الماضية وما تبعها من أحداث في قضية الفتنة، لآمل بصفحك الذي اعتدنا عليه من جلالتك".

وتابع: "أعتذر من جلالتك ومن الشعب الأردني ومن أسرتنا عن كل هذه التصرفات التي لن تتكرر بإذن الرحمن الرحيم. وأؤكد، كما تعهدت أمام عمّنا صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال، حفظه الله، أنني سأسير على عهد الآباء والأجداد، وفيا لإرثهم، مخلصا لمسيرتهم في خدمة الشعب الأردني، ملتزما بدستورنا، تحت قيادة جلالتك الحكيمة".

من جهة أخرى، جاء في بيان الديوان الملكي الأردني، أن الأمير حمزة رفع رسالته إلى الملك بعد لقائه مساء يوم الأحد الماضي بناء على طلبه، بحضور الأمير فيصل بن الحسين، والأمير علي بن الحسين.

وقال الأمير حمزة في الرسالة: "لقد مرّ أردننا العزيز العام الماضي بظرف صعب، وفصل مؤسف تجاوزهما الوطن بحكمة جلالتك وصبرك وتسامحك. ووفرت الأشهر التي مرت منذ ذلك الوقت فرصة لي لمراجعة الذات، والمصارحة مع النفس، ما يدفعني إلى كتابة هذه الكلمات إلى جلالتك، أخي الأكبر، وعميد أسرتنا الهاشمية، آملا طيّ تلك الصفحة في تاريخ الأردن والأسرة".