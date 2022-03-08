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بالأسماء .. اختيار 5 لاعبين من غزة للمنتخب الوطني

الثلاثاء 08 مارس 2022 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالأسماء .. اختيار 5 لاعبين من غزة للمنتخب الوطني



غزة / سما /

اختار الجهاز الفني للمنتخب الفلسطيني لكرة القدم "الخماسي" (5) لاعبين من غزة لتمثيل المنتخب الفلسطيني الذي يستعد لخوض معسكر تدريبي بالعاصمة اللبنانية "بيروت" برفقة أعضاء المنتخب من المحافظات الشمالية والشتات.

ووقع اختيار الجهاز الفني على حراس المرمى، علي الحواجري (الأقصى)، وعبد الرحمن النبريص (اتحاد خانيونس)، و(3) لاعبين هم: وعماد فحجان (شباب رفح), وجلال أبو يوسف (الصداقة), وموسى حرارة (الشجاعية).

ويستعد منتخب الكرة الخماسية لخوض التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا لكرة الصالات 2022 في "الكويت"، وتقام التصفيات خلال الفترة من 1-15 أبريل المقبل في الإمارات.

وسيشارك المنتخب في بطولة غرب آسيا الرابعة للصالات خلال الفترة من 4-11 يونيو القادم في الكويت, وأوقعته القرعة في المجموعة الأولى بجانب السعودية ولبنان وعمان.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى النهائيات، في حين تقام مباراة فاصلة بين الفريقين الحاصلين على المركز الثالث في كل مجموعة من أجل تحديد الحاصل على البطاقة الخامسة في النهائيات.

#المنتخب الوطني #منتخب الخماسي #غزة

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