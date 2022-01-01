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شاكيد: لا يمكن لأي دولة أن تفتح أبوابها دون أي قيود

الإثنين 07 مارس 2022 09:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاكيد: لا يمكن لأي دولة أن تفتح أبوابها دون أي قيود



القدس المحتلة/سما/


اعتبرت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أييليت شاكيد، أنه "لا يمكن لأي دولة أن تفتح أبوابها لأي شخص يريد ذلك دون أي قيود، وبالتأكيد ليست دولة صغيرة مثل إسرائيل"، على حد قولها.


وفي تصريحات لإذاعة "كان"، قالت أييليت شاكيد: "إسرائيل هي "الدولة القومية" للشعب اليهودي، وسنرحب باللاجئين، وسيتعين علينا صياغة سياسة منظمة"، لافتة إلى أن "نحو 2800 مواطن أوكراني دخلوا البلاد حتى الآن، فقط 10% منهم يعتبرون مؤهلين للحصول على الجنسية بموجب قانون العودة، الذي يضمن حق كل يهودي في الهجرة إلى إسرائيل".

وأضافت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أن "مكتبها سوف يسمح بتخصيص حصة إنسانية لمن ليس لهم حق بموجب قانون العودة، وأن إسرائيل ستستقبل في نهاية المطاف لاجئين أكثر من بريطانيا وأي دولة غربية ليست على الحدود مع أوكرانيا".

هذا وأعلنت سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية في وقت سابق من اليوم أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، "وصل 2792 مدنيا من أصل أوكراني إلى إسرائيل حتى الآن، منع 129 منهم من دخول البلاد".

#ايليت شاكيد

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