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روسيا تستعد لاجتياح كييف وتجند سوريين للقتال في مناطق ماهولة

الإثنين 07 مارس 2022 09:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
روسيا تستعد لاجتياح كييف وتجند سوريين للقتال في مناطق ماهولة



وكالات

 دخلت الحرب الروسية الاوكرانية يومها الثاني عشر مع مؤشرات عن قرب اجتياح الجيش الروسي للعاصمة كييف.

في غضون ذلك كشفت صحيفة وول ستريت جورنال ، صباح اليوم (الإثنين) ، أن الجيش الروسي بدأ في الأيام الأخيرة بتجنيد سوريين للحرب في أوكرانيا .

وبحسب مسؤولين أميركيين كبار تقوم روسيا بتجنيد سوريين من ذوي الخبرة في الحرب في المناطق المأهولة للمساعدة في الحرب واجتياح المدن الكبرى ، بما في ذلك العاصمة كييف.

ووفقا للصحيفة ليس من الواضح عدد المقاتلين السوريين الذين جندتهم روسيا ، وتقدر مصادر مختلفة إلى احتمال حدوث تصعيد كبير في الحرب في أوكرانيا - واستعداد روسيا لاحتلال كييف قريبًا وبقية المدن الكبرى. يأتي ذلك بعد أن امتنعت روسيا حتى الآن عن إدخال قوات المشاة إلى المدن الكبرى.

وبالإضافة إلى تجنيد قوات سورية ، تستخدم روسيا أيضًا خدمات الوحدات الشيشانية والبيلاروسية. وبحسب بعض التقارير ، تم وضع القوات الكازاخستانية مؤخرًا في حالة تأهب للانضمام إلى الجيش الروسي ، بعد أن ساعدت روسيا الحكومة الكازاخستانية في يناير في التعامل مع الاحتجاجات الواسعة ضد النظام.

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